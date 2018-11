Zwei Kasseler machen aus Mensa-Resten Food-Porn-Hit bei Instagram

Zwei Instagrammer machen aus ihren Essensresten in der Kassler Mensa Food Porn. Mittlerweile liken auch viele Promis die Bilder aus Nordhessen. Zum Durchbruch verhalf Jan Böhmermann.

Der teilnahmslose Tiefkühl-Tintenfischring, die spöttischen Spätzle oder die rotzfreche Rote Beete – sie alle sind auf dem Instagram-Account Mensafoodporn zu finden. War der Account bislang nur Studenten und Mitarbeitern der Uni bekannt, hat er in dieser Woche eine Vielzahl an Fans hinzugewonnen. Der Grund: Satiriker Jan Böhmermann hat das Profil auf Twitter gelobt. „Das ist ein sehr lustiges Instagram-Profil.“

Wer jetzt kunstvoll angerichtetes Essen eben einen sogenannten „Foodporn“ erwartet, der wird vielleicht etwas enttäuscht sein. Denn was die beiden Kasseler Roman Jäger (29) und Florian Glappa (26) im sozialen Netzwerk Instagram unter @mensa.fudprn veröffentlichen, sind eigentlich nur Bilder von Essensresten, die nach dem Mittagessen in der Mensa auf ihren Tellern übrig geblieben sind. Was unappetitlich klingt, ist es aber ganz und gar nicht. Denn die Überreste werden, ansprechend inszeniert – auf den ersten Blick sind sie also nicht mehr, als solche zu erkennen.

Die beiden Mitarbeiter des Sience Parks gehen jeden Mittag in die Zentralmensa. „Am Anfang haben wir noch versucht, für unsere Bilder lustige Konstrukte zu bauen“, sagt Glappa. Zuletzt habe der Fokus aber eher auf der ästhetischen Darstellung der Motive gelegen – eben wie bei prominenten Food-Accounts üblich ist. Garniert werden die Bilder dann mit lustigen Beschreibungen. Aus den Überresten eines Burgers wird dann: „Gestapeltes von bröckeligem Brötchen“. Die Alliteration, also dass Adjektiv und Substantiv mit demselben Buchstaben beginnen, ist dabei besonders wichtig.

Was aber ist die Intention hinter dem Account? Auf keinen Fall Kritik an der Mensa. Die finden Jäger und Glappa nämlich super. Die einzige Kritik, die sie am Mensaessen vielleicht hätten: „Ein bisschen weniger Petersilie auf den Gerichten wäre schön.“ Jäger und Glappa legen Wert darauf, dass sie für ihre Bilder kein Essen verschwenden. Die Komik der Motive stehe im Vordergrund. „Aber wir wollen ein bisschen verwirren“, sagt Glappa.

"mensa.fudprn" mag das Wort Schlotze

Auffällig ist der oft genutzte Hashtag „Schlotze“. Was aber genau ist Schlotze? Warum werden diese Beiträge mit diesem Schlagwort gekennzeichnet? Eine Art dickflüssige Pampe, beschreiben es die beiden. Ein bisschen Ekel soll nämlich auch auf den Bildern rüberkommen. Aber nicht auf das Essen in der Mensa bezogen, sondern eher, um die Kuriosität des Accounts zu steigern. Dafür sorgt auch die Vermischung von Hauptgang und Nachtisch auf den Motiven. Angefangen hat es eigentlich damit, dass ein Kollege immer Reste auf einem anderen Teller abgeladen habe. Irgendwie sei dann die Idee entstanden – bislang würde lediglich die Mittagspause verwendet, um den Account zu pflegen. Nach der Böhmermann-Erwähnung habe es allerdings mehrere Medienanfragen gegeben.

+ Essen täglich in der Mensa: Roman Jäger (links) und Florian Glappa. © Christian Hedler

Seit einigen Monaten verlinkt Jäger immer wieder Promimente auf den Mensa-Posts. Angefangen hat es aber damit, dass Fernsehmoderatorin Vera Int-Veen plötzlich einen ihrer Beitrage geliked habe. „Da waren wir ganz verwundert“, sagen Jäger und Glappa. Denn der Account hatte zu dem Zeitpunkt erst wenige Follower. So entstand die Idee, Starköche und andere Promis zu verlinken, um auf den Account aufmerksam zu machen. Fernsehkoch Alexander Herrmann schreibt mittlerweile regelmäßig Kommentare zu den Bildern des Mensafoodporns. Auch Kochpromi Frank Rosin habe bereits Likes vergeben. Seit dieser Woche haben die beiden auf jeden Fall einen Follower mehr - nämlich Jan Böhmermann.

Aus dem Mensaessen der Uni Kassel Michelin-Stern-FoodPorn machen. Jeden Tag. Seit Monaten.



Das ist ein sehr lustiges Instagram-Profil: https://t.co/U7f4l7M8KL — Jan Böhmermann (@janboehm) 21. November 2018

"mensa.fudprn": Mensa-Mitarbeiter schumnzeln

Auch in der Küche der Zentralmensa ist der „Mensafoodporn“ häufiges Gesprächsthema. „Wir finden es nicht schlimm“, sagt Tim Sichtermann, der Leiter der Zentralmensa. Seine Mitarbeiter würden immer mit Interesse verfolgen, welche Gerichte sich auf den Fotos wiederfinden – und vor allem mit welchen Kommentaren. „Natürlich will man als Koch vor allem durch gutes Essen bekannt sein“, sagt der 41-Jährige. Aber die Bilder seien ja witzig.

Was die besondere Herausforderung in einer Großküche ist, in der täglich 4000 Essen über die Theke gehen? „Trotz des geringen Budgets, ein schmackhaftes und frisches Essen zu kochen“, sagt Sichtermann. In der Mensa würde versucht, weitestgehend auf Tiefkühlgerichte zu verzichten. Schnitzel würden nicht in der Fritteuse zubereitet, sondern alle 1000 Stück von Hand gebraten. Der Anspruch sei, dass alle Gerichte dieselbe Qualität haben, egal ob zu Beginn oder zum Ende der Schicht ausgegeben. Insgesamt arbeiten in der Zentralmensa 60 Personen.

Dass Kantinenessen oft einen schlechten Ruf hat, liegt, so glaubt Sichtermann, an den günstigen Preisen. Viele würden denken, was wenig koste, das sei auch qualitativ schlecht. „Das stimmt aber nicht“, sagt er. Bevor die Essen in der Mensa ausgegeben werden, essen die Mitarbeiter. „Und die sind die härtesten Kritiker“, verrät Sichtermann.

Jan Böhmermann liebt und hasst Kassel

Kassel und Jan Böhmermann scheint eine Hassliebe zu verbinden. Im Mai lästerte er im Podcast „Fest & Flauschig“: „Kassel ist wie ein Bauchnabel. Da kann man Wasser reinlaufen lassen, dann ist alles weg.“ Zuletzt empfahl er auf Twitter Bahn-Kritikern, sie sollten zu Fuß von Kassel-Wilhelmshöhe nach Berchtesgaden laufen. Und nun macht er die Mensa berühmt.