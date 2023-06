Bunte Power-Party der Kulturen: Internationales Frühlingsfest lockte Tausende in die Nordstadt

Schlachthof

+ © Adriana Strehl Zuschauermagnet: Bei Mykket Mortons rockigen Indie-Songs sangen und tanzten die Zuschauer vor der Bühne begeistert mit. © Adriana Strehl

Bei 21 Grad und Sonnenschein begrüßten wieder Tausende den herannahenden Sommer bei lokaler und internationaler Live-Musik in Kassel.

Kassel – Pinguine, Schmetterlinge und Echsen lebten gemeinsam in Harmonie mit den Pilzen und Kakteen. Die bunten Figuren von Stellmacher & Jensen, die auch in diesem Jahr den Kemal-Altun-Platz mit tierischem Leben füllten, passten gut zu dem Internationalen Frühlingsfest des Kulturzentrums Schlachthof, das am Freitag und Samstag zum 42. Mal Menschen mit und ohne Migrationsgeschichte zum gemeinsamen Feiern einlud. Bei 21 Grad und Sonnenschein begrüßten wieder Tausende den herannahenden Sommer bei lokaler und internationaler Live-Musik und mit Gerichten aus aller Welt.

Zunächst standen die Tierfiguren ganz allein auf dem Schlachthof-Vorplatz. Doch bald schon trudelten am Samstagnachmittag die ersten Gäste ein – und die bringen ordentlich Feierlaune und Bewegungsdrang mit. Mit den Jungs vom Kasseler Basketball-Verein ACT tobten sich die Kinder beim Körbe-Werfen aus, auch das Fußballfeld der Streetbolzer wurde den ganzen Tag bespielt.

+ Musik aus verschiedenen Kulturen war am Freitag und Samstag rund um den Schlachthof zu hören. © Privat

Spanische Paella, türkische Köfte und eritreischer Kaffee lockten die Besucher an die Buden. Besonders lang war die Schlange vor dem Falafel-Stand der Palästinensischen Gemeinde Kassel. Die Beliebtheit der landestypischen Falafel Sandwiches erklärten sich die Betreiber durch die vegane Zubereitung.

Lang waren die Schlangen auch im Biergarten Boreal, wo mit zunehmender Dämmerung eine magische Stimmung aufkam. Womöglich waren es die überlebensgroßen Pilze in Kombination mit den bunt leuchtenden Lichterketten, die alle, die den Biergarten betraten, in eine märchenhafte Welt zauberten.

Frühlingsfest am Schlachthof: Viel Musik und gutes Wetter

Ein kurzes Wiedersehen gab es auch mit Daniella. Während die DJ-Formation Kassel Nr. 1 Afrojamz mit DJ Shkazulu aus Paris auf der Bühne im Biergarten Boreal mit Afro-Beats einheizten, überließen sie für einen Song der zehnjährigen Schülerin aus Kassel, die kürzlich als Finalistin in der Casting-Show The Voice Kids im Fernsehen zu sehen war, das Mikrofon. Ganz am Rande saß sie auf eine Ecke, das Handy mit dem Text von Whitney Houstons „I Have Nothing“ in der Hand. Ihre Stimme aber füllte den ganzen Biergarten. Alle, die eben noch in Gespräche vertieft waren, standen auf und schauten, wo die Stimme herkam – begeisterter Applaus.

+ Bestes Wetter: Tausende genossen die internationale Atmosphäre in der Nordstadt. © Privat

Angezogen von „Mykket Mortons“ grooviger Mittanz-Musik fanden sich am Abend Besuchende aus allen Altersgruppen vor der Bühne in der Gottschalkstraße ein. Ausgelassen tanzten Jung und Alt zum Indie-Pop der Kasseler Gruppe. Von sanftem Gesang, über rockige Parts bis zum Gastauftritt mit flottem Sprechgesang reichte ihr Programm. Mit ihrer neuen Single „I Care For You“ schien die feiernde Menge bereits bestens vertraut.

„ShazaLaKazoo“ übernahmen im Anschluss und legten mit ihrer wilden Mischung aus Balkan-Sound, westlichen Beats und orientalischer und lateinamerikanischer Percussion energetisch noch eins drauf. Power pur und Party um den Schlachthof bis in die Nacht. (Adriana Strehl)