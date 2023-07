Stadt Kassel will für Neubau am Klinikum bürgen

Kassel

GNH plant Millionen für Krankenhausapotheke und Komfortzimmer

Kassel – Die Gesundheit Nordhessen (GNH) will am Klinikum Kassel in den Neubau der Krankenhausapotheke, den Umbau von Stationen und den Ausbau von Patientenzimmern investieren. Um dies umzusetzen, hat die Klinikum Kassel GmbH bei der Stadt als Hauptanteilseignerin (siehe Hintergrund) die Übernahme einer Bürgschaft über knapp 18,7 Millionen Euro für zwei Darlehen in Höhe von insgesamt 25 Millionen Euro beantragt.

Zur Finanzierung hat das Bankenkonsortium – bestehend aus Helaba, Bank für Sozialwirtschaft und Kasseler Sparkasse – die Kommunalbürgschaft als Sicherheit gefordert. Die Stadtverordnetenversammlung wird über die von der Klinikum GmbH beantragte Bürgschaft am 17. Juli beschließen. Der Finanzausschuss hat am Mittwochabend bereits ein deutliches Signal dafür gegeben: Einstimmig – bei Enthaltung der Linken – wird die Übernahme der Bürgschaft den Stadtverordneten empfohlen.

Im Detail will die GNH ihre Investitionspläne erst zu einem späteren Zeitpunkt vorstellen, berichtete am Donnerstag eine Unternehmenssprecherin. Nach Angaben der Stadt ist die von der GNH am Klinikum betriebene Krankenhausapotheke mit einem Versorgungsumfang von insgesamt 2108 Betten eine der bundesweit größten ihrer Art. Der geplante Neubau, für den ein Darlehen von 20 Millionen Euro vorgesehen sei, solle den höheren gesetzlichen Anforderungen (Stichwort: Arzneimitteltherapie- und Patientensicherheit) Rechnung tragen. Ziel sei „die Umsetzung einer innovativen, pharmazeutischen Versorgungsstruktur für das Klinikum Kassel und weitere Krankenhäuser in Nordhessen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die GmbH will den Apotheken-Neubau auf ihrem Grundstück im Bereich Mönchebergstraße/ Eisenschmiede errichten und nach Fertigstellung der GNH zur Nutzung überlassen.

Mehr Komfort soll zudem durch den Umbau von Stationen und den Ausbau von Patientenzimmern am Klinikum erreicht werden. Dafür ist ein Darlehen von fünf Millionen Euro vorgesehen.

Es wäre vordringlicher, andere Klinik-Probleme wie den Personalmangel anzugehen statt in die Stationen im Privatversichertenbereich zu investieren, meinte AfD-Fraktionsvorsitzender Sven R. Dreyer. Dazu erklärte Oberbürgermeister Christian Geselle, es gehe beim Umbau der Wahlleistungsstationen „um keine Luxusgüter“. Die Klinik lebe von Erträgen. Es gebe Anforderungen, die erfüllt werden müssten, um die Pauschalen von den Kassen zu erhalten. Zudem erhalte die Stadt eine Provision für die Übernahme der Bürgschaft. „Wir verdienen also auch noch daran“, sagte Geselle.

„Es ist wichtig, dass wir dem Klinikum die Bürgschaft geben“, meinte auch die neue SPD-Fraktionsvorsitzende Anke Bergmann. Man habe keine Entscheidungsgrundlage“, kritisierte hingegen Linken-Fraktionschefin Sabine Leidig. Einstimmig wurde deshalb später noch der Antrag der Linken beschlossen, dass ein GNH-Vertreter in einer der nächsten Sitzungen die Investitionspläne vorstellen soll.

Im Zusammenhang mit den Darlehen und der Bürgschaft stellte die Stadt Kassel in der Beschlussvorlage klar, dass sich die Klinikum GmbH nicht in finanziellen Schwierigkeiten befinde. Vielmehr habe sie sich in den vergangenen Jahren und im ersten Quartal 2023 gegen den bundesweiten Trend positiv entwickelt. Das Risiko eines Ausfalls und der dann erforderlichen Inanspruchnahme der Stadt als Bürgin werde als sehr gering eingeschätzt. Die Klinikum Kassel GmbH habe bislang „ihre Darlehensverpflichtungen jederzeit bedienen können“.

Hintergrund

Die Stadt Kassel ist nach eigenen Angaben an der Klinikum Kassel GmbH (GmbH) zu zehn Prozent direkt und zu 90 Prozent indirekt über die Gesundheit Nordhessen Holding AG (GNH) beteiligt. Die Stadt ist an der GNH zu 92,5 Prozent direkt beteiligt. Die Beteiligung der Stadt an der GmbH beträgt somit 93,25 Prozent. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung betreibt das Klinikum Kassel als Krankenhaus der Maximalversorgung.

(Andreas Hermann)