Niederzwehren. In der Frankfurter Straße zwischen Credéstraße und Korbacher Straße klagen Geschäftsleute über zunehmenden Leerstand.

„Das ist hier eine tote Ecke“, sagt Jürgen Petrovic, der an der Frankfurter Straße zwischen Usbeckstraße und Korbacher Straße in Niederzwehren einen Imbiss betreibt. Sein Geschäft funktioniere nur, weil jeden Tag frische deutsche Küche angeboten wird.

„Wo gibt es denn so etwas noch?“, fragt Petrovic. Viele ältere Kunden holten sich täglich bei ihm Hausmannskost wie Graupen-Suppe oder Hühnerfrikassee. Zudem sei er Getränkehändler und liefere in die ganze Stadt. „Das funktioniert, auch wenn man davon nicht reich wird“, sagt Petrovic. Sein Vorteil sei, dass ihm das Haus, in dem sich sein Imbiss befindet, selbst gehört. Er muss deshalb keine Miete zahlen.

Das Geschäft nebenan steht leer. Früher war dort die Brüder-Grimm-Apotheke, danach für kurze Zeit ein Pflegedienst. Jetzt Leerstand. Mehrere Geschäfte haben in den vergangenen Jahren in dem Quartier an der Frankfurter Straße geschlossen. Schuhladen, Videothek. Modeladen, Wasserbetten-Studio, Metzgerei.

„Der Leerstand ist mittlerweile ein Problem für die Geschäftsleute, die noch hier sind“, sagt Andreas Thiel, Chef von Elektro Friedrich. „Hier fehlen Parkplätze, die Leute fahren einfach weiter“, sagt Thiel. Er selbst könne aber nicht klagen und habe es auch nie bereut, mit seinem Laden 1995 das Einkaufszentrum Dez in der Nachbarschaft verlassen zu haben. Seitdem ist sein Elektroladen in der eigenen Immobilie untergebracht. „Ich habe viele Stammkunden und neue Kunden gewonnnen“, sagt Thiel. Das Dez mit seinem Angebot sei keine Gefahr für ihn.

„Früher hat uns das Dez nie etwas ausgemacht. Aber je mehr Läden hier schließen, desto schwieriger wird es“, sagt Claudia Guse, die seit 30 Jahren als PTA in der Reh-Apotheke arbeitet. Seitdem ein Internist auf der Ecke seine Praxis zugemacht hat und weitere Läden geschlossen haben, fehle die Laufkundschaft. Zwar hätten auch neue Geschäfte geöffnet, sagt Guse. Aber sie habe Zweifel, ob zwei Bestatter und drei Kosmetikstudios auf engstem Raum zu Vielfalt im Quartier beitragen würden.

Ein neues Kosmetikstudio zieht neben die Reh-Apotheke ein. Früher war hier ein Modeladen. Dimitri Fabrizius ist derzeit damit beschäftigt, den Laden für seine Frau zu renovieren. Die will hier ab dem 1. März Kosmetikbehandlungen anbieten. Man habe das Geschäft zu einem guten Preis gemietet. „Die Miete passt“, sagt Fabrizius.

Seinen 100. Geburtstag feiert in diesem Jahr das Bekleidungsgeschäft Meister. Chefin Anke Meister-Uhrig geht nicht davon aus, das Geschäft der nächsten Generation zu übergeben. „Unsere Tochter macht etwas ganz anderes.“

Es sei uninteressant auf der Frankfurter Straße geworden. „Wir haben von der Credé- bis zur Knorrstraße keine Laufkundschaft mehr.“ Zudem fehle der Branchenmix, sagt Meister-Uhrig. „Außer Apotheke und Post ist hier doch alles verschwunden. Der Niedergang des Einzelhandels habe mit dem Dez begonnen. Das befindet sich allerdings bereits 50 Jahre in der Nachbarschaft.

Elektrohändler Thiel hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Vor Jahren habe es im vorderen Bereich der Frankfurter Straße am Weinberg auch viel Leerstand gegeben. Und mittlerweile sei die Gegend wieder belebt.

Das sagt der Ortsvorsteher