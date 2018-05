Neustart nach Umbau und Renovierung im Restaurant "Da Vinci" in Kassel

Kassel. Für Freunde italienischer Küche tut sich etwas an der Ecke Germania- und Lassallestraße im Vorderen Westen: Nach mehrwöchiger Renovierungspause eröffnet das „Da Vinci“.

Und zwar am Freitag, 18. Mai 2018, in schick und aufwändig erneuertem Ambiente.

Die Restaurant-Räumlichkeiten samt Wintergarten in dem prächtigen Eck-Altbau haben bei der Renovierung Schallschutzdecken erhalten, sodass künftig stressfreie Tischgespräche in Zimmerlautstärke möglich sein sollten – auch wenn es in dem Italo-Lokal wieder einmal quirlig zugeht.

Gianluca Luciano und sein Vater Michele Luciano, Betreiber der „Avanti“-Restaurants, sowie Kabir Bonyadi als Dritter im Bunde stehen hinter dem Neustart. Um den zu unterstreichen, heißt das Restaurant jetzt nur noch „Da Vinci“ – ohne das vorangestellte Vornamens-„L.“.

Am meisten aber lässt eine Neuerung aufhorchen, die sich auf der Speisekarte abspielt: Neben etlichen Neuerungen bei Fleisch- und Fischgerichten soll die Pizza im „Da Vinci“ künftig nach jenem traditionellen Standard aus Neapel gebacken werden, für den die echte neapolitanische Pizza Ende 2017 von der Unesco in das immaterielle Weltkulturerbe der Menschheit aufgenommen worden ist.

Pizzabäcker aus Neapel schult Team von Da Vinci

Dafür kommt demnächst laut Gianluca Luciano ein Meister-Pizzabäcker von der Traditionsgilde aus Neapel für eine Woche nach Kassel, um das Da Vinci-Team in Sachen hohe Pizza-Kunst zu schulen. Ein besonderes Mehl, lange Teig-Reifezeiten und mancher Profi-Kniff beim Formen und Backen seien einige der entscheidenden Punkte für eine authentische Pizza auf Welterbe-Niveau. Das Restaurant habe dafür einen besonderen Ofen angeschafft und auch einen Pizzaiolo ins Team aufgenommen, der lange in Neapel gearbeitet hat, sagt Luciano.

Noch ist das Lokal eine Baustelle, auf der jeden Tag rund 25 Handwerker mit Hochdruck an der neuen Einrichtung feilen. Die soll mit Mobiliar aus der Edel-Design-Liga – von Herstellern wie Thonet, Vitra und Artemide – für zeitgemäß aufgewertete italienische Momente im neuen „Da Vinci“ sorgen. Auch die Küche will laut Gianluca Luciano mit moderner interpretierten Gerichten antreten; einige Klassiker der Karte würden aber beibehalten.

Änderungen gibt es bei den Öffnungszeiten: An jedem Tag der Woche ist das „Da Vinci“ ab 17 Uhr geöffnet, nur sonntags gibt es auch einen Mittagstisch in der Zeit von 12 bis 15 Uhr.