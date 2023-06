In Kassel ist jeder Achte überschuldet: Stadt baut Beratungsangebote aus

Von: Katja Rudolph

In Kassel leben so viele überschuldete Menschen wie in kaum einer anderen Stadt in Deutschland. Die Stadt hat daher die Schuldenberatung deutlich ausgebaut.

Kassel – Nach Daten des Wirtschaftsinformationsdienstes Creditreform sind rund 12,8 Prozent der volljährigen Personen in Kassel von Überschuldung betroffen – also rund jeder Achte. Damit zählt Kassel bundesweit zu den Schlusslichtern. In der Kasseler Nordstadt ist sogar jeder Vierte in existenzieller Geldnot.

Die Menschen im Landkreis Kassel stehen finanziell deutlich besser da: Dort liegt die Überschuldungsquote bei 7,7 Prozent – und damit sogar unter dem Bundesdurchschnitt von 8,5 Prozent. Dass in Kassel deutlich mehr Menschen pleite sind, hängt auch damit zusammen, dass in der Stadt mehr Menschen auf Sozialleistungen angewiesen sind, sagt Bürgermeisterin Ilona Friedrich.

Die Stadt Kassel, die selbst im Sozialamt eine Schulden- und Insolvenzberatung vorhält, hat in Zusammenarbeit mit fünf freien Trägern das Beratungsangebot nun stark ausgebaut. Der Bedarf ist vorhanden: Im vergangenen Jahr stieg die Gesamtzahl der Beratungen in den anerkannten Stellen in Kassel auf knapp 2600. Im Jahr 2020 waren es nach Angaben der Stadt rund 500 Beratungen weniger.

Ab diesem Jahr steckt die Stadt insgesamt 242 500 Euro in die Beratungsangebote, davon sind 131 000 Euro städtische Mittel. Zuvor hatte die Stadt die externen Beratungsstellen mit 20 000 Euro unterstützt. 111 000 Euro gibt die Stadt zudem aus Landesmitteln weiter.

Ein gutes Beratungsangebot für Menschen mit Schulden gehöre zur „vorsorgenden Sozialpolitik“, sagt Bürgermeisterin Friedrich. Das Thema sei stark mit Scham behaftet. Durch die Offensive wolle man von Verschuldung betroffene Menschen auch ermutigen, frühzeitig Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die Angebote der anerkannten Beratungsstellen sind für Ratsuchende kostenfrei. Wichtig sei, dass Menschen in ihrer Not nicht auf kommerzielle Anbieter zurückgriffen, die Geld dafür verlangten, dass sie bei der Entschuldung helfen, sagt Sozialamtsleiterin Anja Deiß-Fürst.

Nach Daten des Statistischen Bundesamts zählen Arbeitslosigkeit oder ein langfristiges Niedrigeinkommen zu den Hauptgründen für Überschuldung. Auch eine schwere Erkrankung sowie der Verlust des Partners können Ursachen sein. Ein Konsumverhalten, das die finanziellen Möglichkeiten übersteigt, ist in etwa 14 Prozent der Fälle der Hauptauslöser. (Katja Rudolph)