Jeder Fünfte spendete zum ersten Mal: 2600 Menschen bei der HNA-Blutspende-Aktion

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Sind zufrienden mit der 23. HNA-Blutspende-Aktion: (von links) Ärztin Dr. Andrea Bornmann, Dr. Andreas Opitz, Ärztlicher Leiter des DRK-Blutspendedienstes, Koordinator Rolf Zarberg und Gruppenleiter Remi Hiseni. © anna weyh

Da gerade in den Sommermonaten das Blut knapp ist, findet die HNA-Blutspende-Aktion in der Ferienzeit statt – und das schon seit 2001. Nun ist die 23. Aktion in Kassel vorbei.

Kassel – „Es ist alles super durchgelaufen. Wir hatten so gut wie keine Wartezeiten“, fasst Rolf Zarberg, Referent beim DRK-Blutspendedienst Hessen, zusammen. 2600 Menschen haben in dieser Woche Blut in der Kasseler Stadthalle gespendet und sich an der HNA-Blutspende-Aktion beteiligt. Das sind 400 mehr als im vergangenen Jahr. Das Ergebnis ist für die rund 40 haupt- und ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer zufriedenstellend – auch wenn die Spenderzahlen deutlich geringer sind als vor Pandemie-Zeiten.

„Wir müssen wirklich in vor und nach Corona teilen“, sagt Dr. Andreas Opitz, Ärztlicher Leiter des DRK-Blutspendedienstes. Über die vorherige Anmeldung zur Blutspende-Aktion gibt es positive und negative Stimmen. Einige HNA-Leserinnen und Leser beklagen etwa, dass sie sich ungern vorab festlegen wollen.

„Andererseits haben sich früher auch viele über die extrem langen Wartezeiten beschwert“, sagt Ärztin Dr. Andrea Bornmann. Ein weiterer Vorteil sei, dass das DRK-Team die Tage der Blutspende besser planen könne – denn Personal sei in der Ferienzeit nur schwer zu finden, „Und wir schicken auch keinen Spontanspender weg“, betont sie.

Während Corona habe sich das Terminreservierungssystem bewährt, findet auch Opitz: „Den Königsweg haben wir aber noch nicht gefunden.“ Gemeinsam wolle man überlegen, wie man die Blutspende-Aktion weiterentwickeln könne. „Wir sind für Anregungen offen“, sagt der Mediziner.

Besonders erfreulich sei der große Anteil an Erstspenderinnen und Erstspendern bei der diesjährigen HNA-Aktion. „Der Anteil beträgt fast 20 Prozent. Das ist super und ungewöhnlich hoch“, sagt Zarberg. Bei anderen Blutspende-Terminen beobachte das DRK in etwa einen Erstspender-Anteil von acht Prozent. „Durch den demografischen Wandel fallen viele Spenderinnen und Spender weg. Deshalb müssen wir neue gewinnen“, sagt Opitz. Viel wichtiger sei jedoch noch, dass es nicht bei einer ersten Spende bleibe.

Der Bedarf an Blutkonserven für die Region sei durch die HNA-Blutspende-Aktion nun zunächst gedeckt. Etwa 400 bis 500 Blutspenden werden täglich in Nord- und Osthessen benötigt. Für den Fall eines größeren Unglücks hält das DRK einen Vorrat von etwa drei Tagen bereit.

Doch auch darüber hinaus werden die Blutspenden gebraucht: „Jeder Blutspendedienst versorgt sich zunächst regional“, sagt Opitz. Wenn der Bedarf vor Ort gedeckt ist, werden die Blutkonserven mitunter auch für andere Regionen bereitgestellt, in denen Blutmangel herrscht. Weiter spenden kann man im DRK-Blutspende-Institut an der Mönchebergstraße in Kassel. Mehr Infos dazu unter blutspende.de oder telefonisch unter 08 00/1 19 49 11.