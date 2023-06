Noldas Nachfolgerin: Fedderke soll Kassels Baurätin werden

Von: Florian Hagemann

Teilen

Simone Fedderke soll Nachfolgerin von Christof Nolda werden. © Florian Hagemann

Simone Fedderke soll neue Baudezernentin und Nachfolgerin von Christof Nolda werden. Das haben die Grünen auf ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstagabend beschlossen.

Kassel – Es waren viele Namen als künftige Stadtbaurätin und damit als Nachfolgerin von Christof Nolda gehandelt worden – am Ende soll es nun eine Bewerberin von außerhalb werden, die zugleich auch mit Kassel verbunden ist. Die Grünen schickten gestern auf ihrer Mitgliederversammlung mit Simone Fedderke eine Kandidatin ins Rennen, die in Kassel geboren wurde, zuletzt aber als Referatsleiterin im baden-württembergischen Verkehrsministerium arbeitete. Sie erhielt 67 Ja-Stimmen, zwei Grünen-Mitglieder enthielten sich.

Fedderkes Wahl zur Dezernentin in der Stadtverordnetenversammlung gilt nun als nahezu sicher, nachdem sich die Jamaika-Koalition aus Grünen, CDU und FDP darauf verständigt hat, dass die Grünen den Posten besetzen.

Fedderke machte ihr Abitur auf der Jacob-Grimm-Schule in Kassel, studierte an der Universität Kassel Bauingenieurswesen mit der Fachrichtung Verkehrswesen, zwischendurch verzeichnete sie auch einen Studienaufenthalt in den USA. Anschließend arbeitete sie an der Uni Kassel, beim Tiefbauamt im schweizerischen Luzern und beim Tiefbauamt der Stadt Kassel, ehe sie beruflich erst nach Frankfurt und dann nach Baden-Württemberg ging. Sie wohnt in Kassel, ihre beiden Kinder gehen hier auch zur Schule. In ihrer Zeit bei der Stadt Kassel war Fedderke zum Beispiel an der Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße beteiligt.

Fedderke ist seit 2019 Mitglied bei den Grünen. Bei ihrer Vorstellung gestern Abend sagte sie: „Ich dachte mir: Jetzt wird es Zeit, ich möchte was bewegen.“ Das kann sie nun wohl als Stadtbaurätin, nachdem sie sich im Auswahlprozess gegen eine Reihe von Konkurrenten durchgesetzt hat, wie Christine Hesse, die Fraktionsvorsitzende der Grünen, deutlich machte.

Läuft alles nach Plan, wird der hauptamtliche Magistrat im kommenden Jahr fast nichts mehr mit dem heutigen zu tun haben. Einzige Ausnahme: Nicole Maisch (Grüne) wird weiter Gesundheits- und Schuldezernentin sein und soll – so der fast einhellige Wunsch der Grünen auf ihrer Mitgliederversammlung – künftig auch Bürgermeisterin der Stadt sein.

Ansonsten wird es fünf neue Mitglieder geben. Sven Schoeller von den Grünen wird am 21. Juli den mittlerweile parteilosen Christian Geselle als Oberbürgermeister ablösen. Anschließend und noch in diesem Jahr wählt die Stadtverordnetenversammlung – so ist der Plan der Jamaika-Koalition – vier neue Dezernenten.

Ausscheiden werden nach dem Auslaufen ihrer jeweiligen Amtszeit Kulturdezernentin Susanne Völker (parteilos), Sozialdezernentin Ilona Friedrich (SPD), Ordnungsdezernent Dirk Stochla (SPD) und eben Stadtbaurat Christof Nolda (Grüne). Für sie sollen vier neue hauptamtliche Magistratsmitglieder von der Stadtverordnetenversammlung gewählt werden, wobei die Dezernate zum Teil neue Zuschnitte bekommen sollen.

So soll es keinen neuen Dezernenten für die Kultur geben, für die künftig Oberbürgermeister Sven Schoeller zuständig sein wird. Stattdessen soll die Kämmerei wieder ein eigenes Dezernat darstellen. Sie soll Matthias Nölke von der FDP übernehmen. Bisher war der ausscheidende Oberbürgermeister Christian Geselle gleichzeitig auch Kämmerer der Stadt.

Heiko Lehmkuhl (CDU) soll auf Dirk Stochla folgen, Norbert Wett (CDU) auf Ilona Friedrich. Mit Simone Fedderke ist nun die letzte Personalie für den künftigen Magistrat auf den Weg gebracht. (Florian Hagemann)