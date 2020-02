Job-Speeddating in den Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel

Ein Date für die Zukunft - Bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber denken viele an Berge Papier und ein zeitintensives Bewerbungsverfahren. Dabei muss das gar nicht sein!

Die Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel zeigen wie es auch ganz anders geht. Ohne Anmeldung und ohne Bewerbungsunterlagen haben die Interessierten die Möglichkeit unser Haus näher kennenzulernen. In 10-minütigen Gesprächen sitzen die Interessenten unseren Mitarbeitern gegenüber und können diesen all ihre Fragen stellen. Fortschrittliche Medizin und exzellente Pflege mit christlichen Werten verbinden – dies hat sich die Agaplesion zur Aufgabe gemacht - und genau das macht den Unterschied zu anderen Gesundheitskonzernen.

Die Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel haben sich diesem starken, bundeweiten Verbund mit mehr als 100 Einrichtungen im Dezember 2008 angeschlossen. Eine moderne medizinische Versorgung gelingt aber nur mit den richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, welche Tag für Tag ihren Dienst dafür leisten. Sie sind die Quelle unseres Erfolges und stehen mit ihrer ganzen Persönlichkeit für unsere exzellente Patientenversorgung. In aller Kürze: Wir sind ein modernes christliches Krankenhaus im Herzen Kassels. Damit das so bleibt, passen wir uns den Veränderungen der Stadt und der Menschen an. Aber der Kern bleibt stets der Gleiche: Medizin und Pflege im Spitzenniveau. Nicht nur der Konzern, sondern auch wir als Unternehmen entwickeln uns immer weiter. Um diese Weiterentwicklung mit höchster Qualität weiterhin gewährleisten zu können, benötigen wir auch in Zukunft mehr Mitarbeiter.

Warum wir attraktiv sind?

+ © Agaplesion Diakonie Kliniken Kassel Wir haben das Herz nicht nur im Logo, wir stehen auch dafür. Man erreicht uns dank der super Lage nicht nur leicht mit dem Auto, sondern auch problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesem Fall unterstützen wir Sie auch finanziell beim Fahrkartenkauf. Wer gerne noch umweltbewusster unterwegs ist, hat bei uns auch die Möglichkeit, durch das Bike-Leasing günstig Top-Fahrräder für den Arbeitsweg und im Privatleben zu nutzen. Mit der naheliegenden Goetheanlage bietet sich jederzeit die Möglichkeit einen kurzen Abstecher ins Grüne zu machen und kurz durchzuatmen.

Um unseren Qualitätsstandard dauerhaft gewährleisten zu können, sind Fortbildungen ein wichtiger Bestandteil der Personalförderung- Wir unterstützen hierbei nicht nur finanziell, sondern bieten unsere internen Fortbildungen auf einer digitalen Lernplattform an, welche auch in unserem modern eingerichteten Lernweltraum genutzt werden kann. Digital sind wir aber nicht nur im Bereich Fortbildungen – Wir bieten in unserer „AGA-App“ rund um die Uhr Zugriff auf alle Unternehmensinformationen.

Zukunftsgerichtet denken wir auch an den Ruhestand unserer Mitarbeiter. In Zeiten einer unsicheren gesetzlichen Rente ist es umso wichtiger eine private Vorsorge aufzubauen. Aus diesem Grund zahlen Beiträge an die Evangelische Zusatzversorgungskasse oder bieten die Möglichkeit durch eine Entgeltumwandlung in eigene private Vorsorgeprojekte zu investieren.

Zusammengefasst: Lernen Sie uns gerne kennen und überzeugen Sie sich selbst von uns!