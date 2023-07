Qualität mit natürlichem Charakter

Von: André Kaminski

Teilen

Holzdekore stehen bei den JOKA Designböden555 Wooden Styles im Mittelpunkt

Variabel: Die neuen Designböden555 Wooden Styles von JOKA – hier 6702 Oak Cream EIR – können unter anderem im gefragten Würfelverband verlegt werden. © W. & L. Jordan GmbH

Vielfältige Verlegearten für jeden Geschmack, eine große Portion natürliche Holzoptiken und ein Hauch von Extravaganz sind das Erfolgsrezept der exklusiven Designböden555 Wooden Styles von JOKA, an denen man sich garantiert nicht sattsehen kann.

Ob Würfelverband, Fischgrat, Schiffs- oder Leiterboden, ob zum Kleben oder Klicken: Mit den hochwertigen Bodenbelägen der neuen Kollektion bieten sich zahlreiche Möglichkeiten der Raumgestaltung. Die 8 authentischen Eiche-Dekore in zwei besonderen Formaten ergänzen das umfangreiche Sortiment der Designböden555 der W. & L. Jordan GmbH, die zu den führenden Anbietern von Bodenbelägen, Türen, Holz, Holzwerkstoffen, Sonnenschutz und Wohnstoffen in Mitteleuropa gehört.

Natürliche Holzdekore

Als Pendant zur JOKA Kollektion Designböden555 Mineral Styles, die sich ausschließlich auf Steinoptiken konzentriert, stehen bei den Wooden Styles natürliche Holzdekore mit synchrongeprägten Strukturen im Mittelpunkt. Von hellen Nuancen, die Leichtigkeit ausstrahlen, über warme Karamelltöne bis hin zu dunklen Farben, die für rustikale Gemütlichkeit sorgen: Vielseitig passen sich die Bodenbeläge den individuellen Raumkonzepten im Wohn- und Objektbereich an. Verschiedene Formate, die auch untereinander kombiniert werden können, ermöglichen spannende Verlegevarianten. Passende Akzentstreifen in Beige, Braun, Schwarz, Weiß oder beispielsweise Silber und abgestimmte Fußleisten verleihen den Bodenbelägen das gewisse Etwas.

JOKA Designböden555 Wooden Styles 6703 Oak Nordic EIR. © W. & L. Jordan GmbH

Kleben oder klicken

Mit ihrer allgemein geringen Aufbauhöhe lassen sich die Designböden555 in der Klebevariante oder Klickversion flexibel in Neubauten oder Bestandsimmobilien verlegen. Dabei überzeugen sie mit ihren positiven Eigenschaften: Pflegeleicht, fußwarm und langlebig bilden die Wooden Styles eine solide Basis für Shops, Hotels, Restaurants, Büros, Praxen oder andere gewerbliche Bereiche. Auch die alltäglichen Beanspruchungen in Küche, Flur, Ess- und unter anderem Schlafzimmer können den extra robusten Oberflächen der JOKA Designböden555 nichts anhaben. Aufgrund ihres hohen Feuchtigkeitsschutzes sind die flexiblen Allrounder sogar fürs Bad oder weitere Räume, in denen häufig Wasser spritzt, optimal geeignet.

JOKA Designböden Fotostrecke ansehen

Warm und wohngesund

Der angenehme Geh- und Stehkomfort trägt ebenfalls dazu bei, dass man sich mit dem warmen Bodenbelag unter den Füßen wohlfühlt. Wie alle Designböden der Kollektion 555 sind die Wooden Styles phthalatfrei. Internationale Gütesiegel wie das Label „Eurofins Indoor Air Comfort Gold“ – der anerkannteste Zertifizierungsstandard für Innenluftqualität – mit denen die JOKA Bodenbeläge ausgezeichnet sind, bestätigen ihre wohngesunden Eigenschaften.

Bei JOKA Fachberatern in besten Händen

Jordan setzt auf die Expertise von ausgewählten, erstklassigen Handwerkern wie Bodenlegern, Raumausstattern und unter anderem Schreinern, die als JOKA Fachberater ihren Kunden bei der Auswahl, detaillierten Planung sowie dem Verlegen des gewünschten Designbodens kompetent zur Seite stehen. Dabei empfiehlt sich ein Besuch der JOKA CityStores in Kassel oder Frankfurt oder eines der zahlreichen JOKA Showrooms bundesweit, wo die exklusiven Produkte – nach vorheriger Terminabsprache – in Ruhe betrachtet und ausgewählt werden können. Auf Wunsch können hier auch professionelle Handwerker vermittelt werden, die die (T)Raumprojekte der Kunden kompetent in die Tat umsetzen.