Juden-Mahnmal voller Dreck

Kulturbahnhof

+ © Stadt Kassel / A. Fischer Steine der Erinnerung: Von links die bis vor Kurzem amtierende Kulturdezernentin Susanne Völker, Künstler Horst Hoheisel und Michaela Andresens, für den Hauptbahnhof zuständige Bahnhofsmanagerin. © Stadt Kassel / A. Fischer

Das Gedenk-Objekt im Kulturbahnhof Kassel erinnert an die Deportation mehrerer Tausend nordhessischer Juden ab 1941. Doch das Mahnmal ist die meiste Zeit mit einer dicken Schicht Taubendreck bedeckt.

Kassel – Ein Mahnmal in der Halle des Kulturbahnhofs soll an das Schicksal von über 1000 Kasseler Juden erinnern, die ab 1941 vom Bahnhof aus deportiert und von den Nazis ermordet wurden. Doch das Werk des Künstlers Horst Hoheisel, konstruiert aus einem alten Bahnhofs-Gepäckwagen mit Plexiglas-Abdeckung, präsentiert sich die meiste Zeit in unwürdigem, unappetitlichem Zustand. Auch in dieser Woche war das Objekt mit einer dicken Schicht Taubenkot und anderem Schmutz verkrustet.

Das stößt geschichts- und verantwortungsbewussten Passanten in der Bahnhofshalle sauer auf. Die Aussage sei wohl: „Das Schicksal der Juden interessiert uns einen Scheißdreck“, empört sich ein HNA-Leser, der die Situation als „erbärmliche Visitenkarte Kassels für Reisende“ kritisiert.

+ Unschöner Anblick: Taubenkot macht das Mahnmal unleserlich. © A. Schwarz

Weiterhin schildert der Mann, wie er versucht hat, einen Reinigungshinweis über die dafür vorgesehenen Kanäle der Deutschen Bahn abzusetzen und wie dies in einem Dickicht der Nichtzuständigkeit versandet sei.

Zwar ist dieser Beschwerdeweg für Außenstehende naheliegend. Das Gedenkobjekt ist allerdings Eigentum der Stadt Kassel, die Hoheisels Werk 2019 angekauft hat. Parallel wurde mit der Bahn ein Gestattungsvertrag abgeschlossen mit dem Zweck, das Mahnmal dauerhaft in der Bahnhofshalle zu zeigen.

Wie Stadt und Bahn auf HNA-Anfrage mitteilten, ist in dem Vertrag festgelegt, dass sich die Stadt Kassel um Reinigung und Instandhaltung des Kunstwerks kümmern muss.

Das sei im Prinzip auch organisiert, sagte ein Rathaussprecher: Ein Dienstleister solle das Objekt regelmäßig säubern. Jedoch: „Aufgrund von Personalengpässen konnte die Reinigungsfirma den vereinbarten Rhythmus nicht immer einhalten.“

Das Problem sei bekannt, der Reinigungsintervall daher auf eigentlich einmal pro Woche verkürzt worden. Zudem sei in Absprache mit dem Künstler auch der Standort etwas verändert worden, um das Taubendreck-Problem in den Griff zu bekommen.

„Leider müssen wir feststellen, dass insgesamt noch keine dauerhafte Verbesserung erreicht werden konnte“, sagte der Sprecher. Die Stadt sei sich „der Verantwortung für den Umgang mit dem Kunstwerk bewusst“ und wolle sich mit den Beteiligten beraten.

Von der HNA auf den beklagenswerten Zustand des Objekts aufmerksam gemacht, will die Deutsche Bahn auch von sich aus tätig werden. Ein Bahnsprecher kündigte an, das Bahnhofsmanagement Kassel werde unabhängig von der Zuständigkeit eine Grundreinigung vornehmen, „da das Denkmal selbstverständlich in einem ordentlichen Zustand sein soll“.