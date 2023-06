Judo-Training mit Olympioniken: Jeanette Heimerdinger hilft bei Special Olympics in Kassel

Von: Anna-Laura Weyh

Teilen

Freut sich aufs Judo-Training mit Olympioniken: Jeanette Heimerdinger in ihrem Judo-Anzug im Garten in Helsa. Stets an ihrer Seite ist der Mischling Dr. Duffle. © anna weyh

Am Samstag starten in Berlin die Special Olympics. Kassel empfängt im Vorfeld die slowenische Delegation. Viele helfen dabei. Wir stellen einige vor. Heute: Jeanette Heimerdinger.

Kassel – Jeanette Heimerdinger aus Helsa ist voller Vorfreude. Denn sie begleitet als freiwillige Helferin die slowenische Delegation in Kassel, bevor diese zu den Special Olympics World Games nach Berlin weiterreisen. „Als ich gelesen habe, dass Kassel Gastgeber-Stadt wird, war ich begeistert. Ich dachte, da kann ich gut mithelfen“, sagt die 44-Jährige.

Sie schätzt das weltweit größte Sportereignis für Menschen mit geistiger Behinderung – denn wie schwer es für Menschen mit einer Beeinträchtigung sein kann, hat sie im familiären Umfeld erlebt.

„Mein Onkel hat bei den Paralympics 1976 in Montreal die Goldmedaille im Bogenschießen gewonnen“, erzählt sie. Heinz Geiss aus Hockenheim hatte als junger Mann einen Autounfall. Die Folge: Querschnittslähmung.

Der Sport habe ihm Kraft und einen neuen Sinn im Leben gegeben, sagt sie. „Ich bin 1978 erst geboren, habe die Spiele und seinen Sieg also gar nicht miterlebt. Aber ich kenne die Geschichten und bin immer noch stolz auf ihn“, so Heimerdinger über ihren bereits verstorbenen Verwandten.

Sie habe wenige, aber nur positive Erinnerungen an ihren Onkel, den sie oft in den Ferien besucht habe. „Durch ihn habe ich auch erlebt, wie schwer es ist, mit einer Einschränkung zu leben“, sagt sie. Damit auch andere Menschen mit Beeinträchtigung durch den Sport motiviert werden und auch in schwierigen Phasen Spaß am Leben finden können, engagiert sich Heimerdinger nun als Freiwillige. „Wir unterstützen die Athleten, helfen bei Fragen und zeigen ihnen Nordhessen“, zählt sie auf.

Außerdem nehmen die Freiwilligen auch beim Sporttraining teil – die Helfer dürfen sich selbst aussuchen, bei welcher Sportart sie mitmachen. Heimerdinger fällt die Wahl nicht schwer: „Judo – da freue ich mich schon drauf.“ Denn die Kommunikationswirtin, die bei der Kassel School of Medicine arbeitet und in ihrer Freizeit Menschen zum Thema Stressbewältigung und Glück berät, hat selbst mehr als 20 Jahre lang Judo gemacht. „Es ist etwas Besonderes, nun Olympioniken zu treffen und mit ihnen gemeinsam trainieren zu dürfen“, sagt sie.

Heimerdinger selbst hat als Jugendliche den ersten Platz beim Schulwettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ belegt und ist Hessenmeisterin sowie Süd-West-Meisterin geworden. Sie hat den braunen Gürtel – nur ein Grad fehlt ihr damit zur Judo-Meisterin, die den schwarzen Gürtel trägt.

„Ich finde den Sport grandios. Aber es wird sicher eine körperliche Herausforderung für mich“, sagt Heimerdinger augenzwinkernd. Seit drei Jahren hat sie nicht mehr trainiert. Heute verbringt sie gemeinsam mit ihrem Mann, ihrem 15-jährigen Sohn und Dr. Duffle, ihrem Mischlingshund aus einem rumänischen Tierheim, gern Zeit im heimischen Garten oder malt zur Entspannung, wenn sie Zeit dafür findet.