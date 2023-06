Junge Männer aus Kassel mit intimen Fotos erpresst

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Mehrere junge Männer aus Kassel sind mit intimen Fotos erpresst worden. © Archiv

Die Polizei warnt erneut vor der Erpressung mit intimen Aufnahmen. In jüngster Zeit habe es vermehrt Anzeigen von jungen Männern in Nordhessen wegen „Sextortion“ gegeben.

Kassel - So habe am Mittwoch ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Kassel eine Anzeige erstattet, weil er das Opfer einer sexuellen Erpressung über das Internet geworden ist, teilt Polizeisprecher Matthias Mänz mit.

Nach dem Kontakt zu einer ihm unbekannten Frau über ein Soziales Netzwerk und dem Austausch intimer Aufnahmen sei er von Kriminellen erpresst. Sie forderten die Zahlung von 300 Euro, ansonsten würden sie die Aufnahmen an seine Freunde oder Verwandte schicken und im Internet hochladen.

Erst am Dienstag habe ein 21-Jähriger aus Kassel ebenfalls wegen eines solchen Falls der Erpressung Anzeige bei der Polizei erstattet. Er war bei Instagram von einer ihm unbekannten Frau angeschrieben worden. Anschließend wechselte die Kommunikation auf Snapchat, dann hatte auch er intime Bilder und Videos an die Frau geschickt.

In diesem Fall hätten die Täter 200 Euro vom Opfer gefordert oder sie würden die intimen Aufnahmen an andere versenden, so der Polizeisprecher.

Wie die Ermittler des für Erpressung zuständigen Kommissariats 11 der Kripo berichten, bearbeiten sie aktuell mehrere Dutzend solcher Fälle allein aus diesem Jahr - häufig waren dabei eher jüngere Menschen die Opfer, wie in den beiden Fällen aus den vergangenen Tagen.

Aus diesem Grund möchte die Polizei erneut vor dieser Masche, der bereits seit längerer Zeit grassierenden „Sextortion“, warnen und Tipps zum Schutz geben:

Nehmen Sie keine Freundschaftsanfragen von fremden Personen an.

Prüfen Sie regelmäßig Ihre Account- und Privatsphäreeinstellungen.

Seien Sie zurückhaltend mit der Veröffentlichung persönlicher Daten wie Anschrift, Geburtsdatum oder Arbeitgeber.

Stimmen Sie nicht vorschnell einem Videochat zu.

Im Zweifel: Kleben Sie die Chatkamera zunächst ab, um lediglich verbal zu kommunizieren und das Geschehen zu beobachten.

Stimmen Sie keinen Entblößungen oder intimen Handlungen in Videochats zu, wenn Sie die Person erst seit kurzem kennen.

Halten Sie Betriebs- sowie Virenschutzsysteme auf Ihren online-genutzten Endgeräten wie Smartphone, Laptop, Tablet oder Computer immer auf dem aktuellen Stand, um sich vor Schadsoftware, sogenannter Malware, zu schützen. Es gibt Malware, die Ihre Webcam problemlos aktiviert und Sie damit jederzeit filmen kann. use

Weitere Informationen und Tipps zum Schutz vor „Sextortion“ finden Sie auch im Internet auf der Seite der „Polizeilichen Kriminalprävention“ unter https://www. polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/sextortion/. (use)