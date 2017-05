Anwohnerin am Jungfernkopf verscheuchte Einbrecher

Täter hatte erst geklingelt

Kassel. Erst klingelte der Einbrecher, dann ging er ans Werk – weil er offenbar nicht damit gerechnet hatte, dass doch jemand zu Hause sein könnte. So stand die Bewohnerin eines Hauses am Jungfernkopf am Dienstagmorgen plötzlich dem Täter gegenüber, der sich an ihrem Fenster zu schaffen machte.