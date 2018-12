Fünf Katzen aus dem Kasseler Tierheim wünschen sich ein neues Zuhause 

Ein Besitzer, der nur Augen für sie hat - das wünschen sich die fünf Katzen Nadine, Pirata, Malefiz, Luna und Sybille. Die Vierbeiner leben derzeit noch im Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel.

Wir stellen die Tiere in einem Video und in kurzen Beschreibungstexten vor.

Katze Nadine

+ Katze Nadine © Linda Stederoth

Die zehnjährige Nadine kann durchaus eigenwillig sein und hat nicht immer Lust auf Schmusen. Nach einem Jahr im Tierheim wünscht Nadine sich Besitzer, die sie weder mit anderen Tieren noch mit kleinen Kindern teilen muss. Sie ist etwas bewegungseingeschränkt und verträgt nicht jedes Futter. Deshalb fühlt die ältere Katze sich in der Wohnung am wohlsten.

Katze Pirata

+ Katze Pirata © Linda Stederoth

Pirata ist sieben Jahre alt und lebt schon fast ihr ganzes Leben im Tierheim Wau-Mau-Insel. Deshalb wünscht sich Pirata ein neues Zuhause mit Freigang. Ihr neuer Halter sollte unbedingt Erfahrung mit Katzen haben und respektieren, dass sie bestimmen will, wann gekuschelt oder gespielt wird. Auch muss man stets ein Auge auf die Naschereien der Katze haben, weil sie viele Nahrungsmittelallergien hat.

Katze Malefiz

+ Katze Malefitz © Linda Stederoth

Malefiz ist mit ihren anderthalb Jahren noch eine junge Katze, die gern spielt. Sie liebt es, von ihrem Besitzer ausgiebig bespaßt zu werden. Ihren täglichen Freigang möchte Malefiz im neuen Zuhause genießen können. Auch auf ihre Ernährung muss geachtet werden, denn die kleine schwarze Katze verträgt nicht jedes Futter.

Katze Luna

+ Katze Luna © Linda Stederoth

Für die vierjährige Luna ist es völlig in Ordnung, gemeinsam mit anderen Katzen in ihr neues Zuhause einzuziehen. Luna ist eine unkomplizierte Katze, verträgt aber nicht jedes Futter. Am Anfang kann es sein, dass sie etwas scheu ist, sobald sie aber Vertrauen zu ihrem neuen Besitzer gefasst hat, entwickelt sie sich zur Schmuserin. Luna ist Freigängerin.

Katze Sybille

+ Katze Sibyllle © Linda Stederoth

Mit ihren 14 Jahren gehört Sybille zu den älteren Katzen im Tierheim. Die grummelig wirkende Katzendame kann aber auch nett und schmusig sein. Auch Sybille ist in Puncto Ernährung ein Sensibelchen und verträgt nicht jedes Futter. Sybille ist Freigängerin, fühlt sich aber auch in einer großen Wohnung wohl. Sie möchte allein gehalten werden und lässt es gern ruhig angehen.

Kontakt

Tierheim Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel

Telefon: 0561/8615680