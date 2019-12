Jugendliche randalieren und versuchen Zigarettenautomaten aufzubrechen

Drei Jugendliche haben in der Nacht zum Mittwoch am Jungfernkopf randaliert. Sie versuchten unter anderem einen Zigarettenautomaten zu öffnen und entleerten einen Feuerlöscher.

Mithilfe der Mitteilungen mehrerer Anwohner gelang es den Beamten schließlich, die beiden 14-Jährigen und den 17-Jährigen festzunehmen. Sie müssen sich nun wegen des versuchten Aufbruchs des Automaten, Sachbeschädigung, Fahrraddiebstahls sowie Missbrauchs und Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln verantworten.

Gegen 0.30 Uhr habe ein Anwohner des Frasenwegs die Polizei gerufen. Er hatte beobachtet, wie drei Jugendliche vergeblich versuchten, mit Werkzeug einen Zigarettenautomaten an der Straße gewaltsam zu öffnen. An dem Automaten richteten die Täter einen Schaden von 300 Euro an.

Anwohner meldeten die Jugendlichen bei der Polizei

Etwa eine Stunde später meldeten Anwohner der Straße „Am Obstkeller“ drei durch die Straße ziehende Randalierer, die offenbar Garagentore öffneten und auffällig in die Autos hineinschauten. Die Polizisten hätten das Trio dann schnell in der Straße „Am Rande“ ausmachen können, wo sie gerade einen Feuerlöscher entleerten.

Bei Erblicken des Streifenwagens versuchten die Jugendlichen, auf Fahrrädern noch zu flüchten, konnten aber gestoppt werden. Wie sich herausstellte, hatten sie die Räder ebenfalls gestohlen. Die Jugendlichen hätten keine Angaben zu ihren Beweggründen gemacht, so die Polizeisprecherin.