Nicht einmal zur Hälfte bewohnt - Siedlung am Jungfernkopf füllt sich schleppend

Siedlung wirkt noch steril: Die 27 Reihenhäuser am Oberen Nordendweg sind ein Jahr nach der Fertigstellung nicht einmal zur Hälfte bewohnt.

Kassel. Seit einem Jahr ist die neue Reihenhaus-Siedlung am Oberen Nordendweg am Jungfernkopf fertig. Doch wer durch die Anlage geht, sieht noch viele tote Fenster.

Nicht einmal die Hälfte der 27 Häuser ist bewohnt. Offenbar ist die Nachfrage nach den Häusern nicht so groß, wie man es bei dem weitgehend leergefegten Eigenheim-Markt in Kassel erwarten könnte.

Auf Nachfrage bei der Deutschen Reihenhaus AG (Köln), die in den sogenannten Wohnpark am Jungfernkopf 6,7 Mio. Euro investiert hat, bestätigt das Unternehmen, dass die Vermarktung vergleichsweise schleppend verlaufe. Aktuell seien 15 Häuser verkauft und fünf weitere reserviert. „Wir hatten gedacht, dass es schneller geht“, räumt Sprecher Achim Behn ein. Zumal man mit dem Wohnpark „Alte Molkerei“ im Forstfeld, dem ersten Engagement der Deutschen Reihenhaus in Kassel, andere Erfahrungen gemacht habe: Dort waren nach der Fertigstellung Anfang 2017 die 53 Häuser ruckzuck belegt.

Entlang der Bahntrasse

Mögliche Gründe sieht Behn darin, dass die Häuser am Jungfernkopf direkt entlang der Bahntrasse liegen. Zudem habe man dort nur einen Haustyp gebaut, der 120 Quadratmeter Wohnfläche biete, und nicht wie am Lindenberg eine Mischung mit kleineren und größeren Häusern.

Für Michael Henschel passt das Angebot am Jungfernkopf. Der 39-Jährige war einer der ersten, die eins der Reihenhäuser gekauft haben.

+ Einer der ersten Eigentümer: Michael Henschel ist mit seiner Partnerin und den beiden Hunden Finn und Noah im November eingezogen. © Katja Rudolph

Als er im November mit seiner Partnerin und den zwei Hunden einzog, waren erst vier weitere Einheiten bewohnt, erzählt der 39-Jährige. Das habe ihn nicht gestört. Sein Haus stehe ja direkt am Eingang der Anlage und die Neubauten seien von altem Häuserbestand umgeben. „Man fühlt sich nicht wirklich allein.“ Bei dem Gedanken, ein Reihenhaus zu erwerben, sei er erst skeptisch gewesen. Aber dadurch, dass es zwischen zwei Häusern auch doppelte Wände gibt, habe jeder seine Ruhe. Von der Bahnstrecke höre man bei geschlossenem Fenster nichts, und hinter dem Haus nicht mehr als in der Stadt vom normalen Verkehr, berichtet Henschel. Bald hat der frisch gebackene Eigenheim-Besitzer auch einen Nachbarn: Das Nebenhaus wird gerade von einer jungen Familie ausgebaut. „Ich freue mich schon, wenn es hier dann belebter wird und auch viele Kinder draußen spielen“, sagt Henschel, der selbst Wochenend-Vater ist.

Auch die Deutsche Reihenhaus ist zuversichtlich, dass das Quartier sich bald füllt. Nach einigen Monaten Stillstand habe die Nachfrage im Januar angezogen, berichtet Unternehmenssprecher Behn: „Wir gehen fest davon aus, dass bis zum Sommer alles verkauft ist.“