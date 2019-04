Kasseler Schäfer bringt Lämmchen zum Streicheln ins Altenheim

Tierischer Besuch im DRK-Seniorenzentrum Jungfernkopf: Zu Ostern hat sich Rebecca Reintjes, Sozialbetreuerin des DRK-Seniorenzentrums Jungfernkopf, etwas Besonderes für die Bewohner einfallen lassen.

Der Kasseler Schäfer Hubertus Dissen hat vor dem Seniorenzentrum ein Tiergehege aufgebaut. Bis Ostern wohnen zwei Mutterschafe und zwei Lämmer - Rasse: Deutsche Schwarzköpfe – Rasse: Deutsche Schwarzköpfe – vor dem Seniorenzentrum. Gerade einmal zwei bis fünf Tage sind die kleinen Tiere alt. Die Bewohner dürfen sie während der Feiertage jederzeit streicheln oder einfach nur aus nächster Nähe beobachten.

Waltraud Siefert sitzt ganz nah am Gehege. Auf ihrem Schoß hat die Bewohnerin des DRK-Seniorenzentrums Jungfernkopf eine Schüssel voll Möhren. Sie streckt ihre Hand aus, versucht, das Mutterschaf mit einer Möhre zu füttern. Das hingegen denkt nicht daran, näherzutreten, sondern stampft auffordernd mit dem Huf auf die Wiese. Schäfer Hubertus Dissen lächelt. „Aus der Hand zu fressen, sind unsere Tiere nicht gewohnt“, sagt er. Das sture Schaf gewinnt: Siefert lacht und wirft ihm die Möhre ins Gehege.

+ Streicheln erlaubt: Bewohnerin Waltraud Siefert betrachtet das Lämmchen. © Dieter Schachtschneider

Das Angebot scheint anzukommen, viele Bewohner haben sich vor dem Gehege versammelt, betrachten die Tiere und stellen Dissen Fragen. Mit einem Lämmchen im Arm geht er von Bewohner zu Bewohner. Jeder darf es mal aus nächster Nähe betrachten und streicheln. Auch ein Anwohner mit seinen zwei Kindern bleibt neugierig stehen. „Das tut nichts“, ermuntert Dissen auch sie, das Lämmchen einmal zu streicheln.

„Da werden Erinnerungen wach“, sagt Bewohnerin Else Müller-Eckhardt. Sofort hätten die Schafe sie in ihre Jugendzeit zurückversetzt, als sie in den langen Sommerferien ihre Großeltern in der Lüneburger Heide besucht hat. „Da war immer eine große Herde von Heidschnucken auf der Heide unterwegs“, sagt sie. „Wir Kinder durften auch mit dem Schäfer und den Schafen mitmarschieren.“

Das sei ein besonderes Erlebnis gewesen, sagt Else Müller-Eckhardt, und mit Blick auf die Schafe und Lämmer vor dem Seniorenzentrum: „Es ist schön, dass man sich hier so bemüht und wir so etwas wieder erleben dürfen.“

Tierischer Besuch ist im DRK-Seniorenzentrum keine Seltenheit. Einmal im Monat findet laut Rebecca Reintjes eine sogenannte tiergestützte Therapie statt. Dann dürfen sich die Bewohner des Seniorenzentrums mit Hunden, Hühnern, Meerschweinchen und sogar Alpakas beschäftigen. „Viele unserer Bewohner sind mit Tieren oder auf einem Bauernhof groß geworden“, sagt Reintjes. „Sie haben noch einen anderen Bezug zu ihnen.“ Die Tiere erreichen laut Reintjes auch Bewohner, die an Demenz erkrankt sind. Dann sei an Gestik und Mimik zu sehen, dass sie Spaß haben, sagt Reintjes. „Sie blühen auf und entspannen sich.“

Jessica Döll, Pflegedienstleiterin im Seniorenzentrum, sagt: „Tiere sprechen Menschen emotional ganz anders an.“