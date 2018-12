Leiter der Wau-Mau-Insel in Kassel: Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Tiere gehören nicht unter den Weihnachtsbaum. Warum sie als Geschenke Tabu sind, erklärt der Kasseler Tierheim-Leiter Karsten Plücker.

Video: Warum Tiere keine Geschenke sind

Viele kennen ihn, den Disneyfilm "Susi und Strolch". Herzerwärmend ist vor allem die Szene, in der die kleine Welpen-Dame Susi mit ihrer kleinen Schnauze aus dem Geschenk-Körbchen schaut, das zuvor unter dem Weihnachtsbaum drapiert wurde.

Ein Hundebaby zu Weihnachten: Vermutlich gibt es doch einige - vor allem Kinder, die sich darüber freuen würden. Laut Karsten Plücker, Leiter des Kasseler Tierheims Wau-Mau-Insel, ist das Verschenken von Tieren jedoch ein riesengroßer Fehler. Und zwar nicht nur zu Weihnachten, sondern immer.

"Wer sich ein Tier anschafft, muss erst einmal prüfen, ob er genügend Zeit und Geld hat", sagt der Experte. Ob Hund, Katze oder Kaninchen - die Entscheidung sollte sehr gut überlegt sein. Denn die erste Begeisterung weiche meistens bereits nach wenigen Wochen dem arbeitsintensiven Alltag.

Außerdem sei es gerade bei Hunden und Katzen wichtig, dass die Chemie zwischen Besitzer und Tier stimmt. Plücker rät deshalb zu einem Weihnachtsgutschein: "So hat man doch ein tolles Weihnachtsgeschenk, überlässt dem zukünftigen Besitzer aber selbst, mit welchem Tier es am besten passt."

Reptilien und Kleintiere leiden am häufigsten

Eines der größten Probleme von Tierbesitzern, die nicht gut genug über ihre Entscheidung nachgedacht haben, sei die falsche Haltung. "Reptilien gehören zu den ärmsten Tieren. Alle schaffen sie sich an, aber fast niemand weiß, wie sie gehalten werden müssen", kritisiert Plücker.

Als Last-Minute-Geschenke werden außerdem gerade Kleintiere wie Kaninchen, Hamster oder Meerschweinchen missbraucht: "Die kosten vergleichsweise wenig und können in jedem Fachhandel unkompliziert gekauft werden."

Einige Tierheime stellen Vermittlung vor Weihnachten ein

Manche Tierheime wie zum Beispiel in Niedersachsen und Bremen haben beschlossen, vor Weihnachten gar keine Tiere zu vermitteln. So wollen sie vorbeugen, dass im neuen Jahr nicht umso mehr Vierbeiner wieder im Tierheim landen.

Karsten Plücker sieht von so einer Regelung ab: "Wer sich bewusst für ein Tier entscheidet, für den eignet sich die Weinachtszeit gar nicht schlecht." Denn an Weihnachten habe meistens die ganze Familie Urlaub. Und was sei schließlich das wichtigste für den tierischen Neuzugang? Genügend Zeit, um alles in Ruhe kennenzulernen.

