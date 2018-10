Tierheim Kassel: Eine Hündin, ein Rüde und ein Kater suchen ein neues Zuhause 

Kassel. Die Hündin Rose, der Rüde Pongo und der Kater Terri leben im Tierheim Wau-Mau-Insel. Sie wünschen sich ein neues, liebevolles Zuhause.

Wir stellen die Tiere vor:

Hündin Rose

+ Die Hündin Rose sucht ein liebevolles Zuhause © Thomas Schlenz

Hündin Rose wurde 2009 geboren. Sie ist eine reizende und bescheidene Hundedame im besten Alter, die aber noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Sie kommt aus dem rumänischen Partnertierheim der Wau-Mau-Insel. In ihrer Heimat hat sie keine Chance, ein liebevolles Zuhause zu finden. Sie braucht Tierfreunde, die bereit sind, ihr ein neues Zuhause zu gaben. Rose hat schon einiges mitgemacht im Leben. Jetzt soll sie nur noch die schönen Seiten des Hundelebens kennenlernen. Wer hat ein kuscheliges Körbchen für sie?

Rüde Pongo

+ Der Rüde Pongo braucht Tierfreunde mit Körbchen. © Thomas Schlenz

Pongo ist ein liebenswerter und bescheidener Rüde. Er kommt ebenfalls aus Rumänien. Dort hat Pongo schon lange Zeit im Tierheim verbracht. Leider haben Hunde wie er in seiner Heimat so gut wie keine Vermittlungschancen. Er ist kastriert und kommt gut mit Artgenossen zurecht. Pongo sucht ein Körbchen bei Tierfreunden mit einem großen Herz.

Kater Terri

+ Der Kater Terri ist gerne draußen © Thomas Schlenz

Terri hat ein schönes, grau-weiß geschecktes Fell. Er wurde in Rothenditmold gefunden und lebt in der Wau-Mau-Insel seit Ende Juli. Der Kater ist gerne an der frischen Luft.