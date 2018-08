Tierheim Kassel: Eine Katze und ein Hund suchen ein Zuhause

Michaela Schaal

Geboren 1992 in Hofgeismar, also gebürtige Nordhessin. Nach meinem Studium der Geschichte an der Universität Kassel bin ich seit Oktober 2017 Online-Volontärin bei der HNA in Kassel. Ich mag Tiere und die Natur, bin ein leidenschaftlicher Geek und liebe Bücher.

sch@hna.de