Tierheim Kassel: Zuhause für zwei Katzen und einen Hund gesucht

Die beiden Katzen Maila und Lotta sowie der Hund Rolf leben zurzeit im Tierheim Wau-Mau-Insel in Kassel. Sie suchen ein neues Zuhause. Wir stellen die drei Tiere vor.

Eine kleine Diva, eine grummelige Katze und ein Hund aus Rumänien warten im Tierheim auf Besuch und neue Besitzer.

Die Einzelgängerin Lotta

Die Katze Lotta ist ein Langhaar-Mix. Wann sie geboren wurde, ist nicht genau bekannt. Das Tierheim vermutet, dass es 2011 gewesen sein muss. Sie ist seit dem 22. März in der Wau-Mau-Insel untergebracht.

Die dreifarbige Lotta ist kastriert und eine kleine Diva. Ihre neuen Besitzer sollten keine anderen Katzen haben, da sie eine Einzelgängerin ist.

Die verschmuste Maila

Maila ist eine ganze Ruhige, zeigt ihrem Besitzer aber, was sie will. Das aber auf eine charmante Art. Die europäische Kurzhaar-Katze kam 2006 zur Welt, ist also schon etwas älter. Ein Haushalt, in dem keine Kleinkinder leben, wäre optimal für sie.

+ Katze Maila. © Nela Müller

Zudem sollte Maila nur in der Wohnung gehalten werden, die sie erkunden kann. Nach draußen sollte sie auf keinen Fall gelassen werden.

Der neugierige Rolf

Rolf ist neu in der Wau-Mau-Insel. Der liebenswerte und freundliche Rüde stammt aus einem rumänischen Partner-Tierheim. Mit anderen Hunden versteht sich der neugierige Rolf gut.

+ Hund Rolf. © Nela Müller

Ausgiebige Streicheleinheiten und Spaziergänge sind von ihm gewünscht, egal ob von Erwachsenen oder Kindern. Er ist fünf Jahre und kastriert.

Tierheim Wau-Mau-Insel: Anfahrt und Kontakt

Wau-Mau-Insel

Schenkebier Stanne 20

34128 Kassel

Telefon: 0561/8615680