Kakteen bekommen neues Haus im Botanischen Garten in Kassel

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Er topft die Kakteen aus dem zerstörten Gewächshaus ein: Dieter Rüsseler von den Kakteenfreunden „Friedrich Ritter“ im Botanischen Garten in Wehlheiden. © DIETER SCHACHTSCHNEIDER

Das Unwetter vor acht Wochen hat in vielen Bereichen der Stadt Kassel Spuren der Verwüstung hinterlassen. So auch im Kakteenhaus im Botanischen Garten in Wehlheiden. Ein Großteil des Glasdachs des Gebäudes wurde durch den Hagel zerstört.

Kassel – Nur vom Zuschauen läuft der Schweiß am Mittwochnachmittag. Wie mögen sich nur die vom Umwelt- und Gartenamt beauftragten Arbeiter und Dieter Rüsseler von den Kakteenfreunden „Friedrich Ritter“ fühlen? Bei exotischen Temperaturen stehen die Männer im Kakteenhaus des Botanischen Gartens in Wehlheiden und topfen die Pflanzen mit den Stacheln ein. Bei den kleineren Gewächsen ist das noch vergleichsweise einfach, bei den meterhohen Gewächsen eine große Herausforderung.

Das schwere Unwetter am 22. Juni ist für diese arbeitsintensive Aktion verantwortlich: Der Hagel hat vor acht Wochen auch das Glasdach des Kakteenschauhauses zu zwei Dritteln zerstört. Seitdem ist das Gebäude für Besucher geschlossen.

„Wir haben keinen Dachdecker gefunden, der die Schäden hätte beheben können“, so Volker Lange vom Umwelt- und Gartenamt. Deshalb wurden die vom Hagel geschlagenen Löcher mit Folie abgedeckt. Es wäre nämlich fatal gewesen, wenn die Kakteen den Regen der vergangenen Wochen abbekommen hätten.

Da das Kakteenhaus energetisch nicht mehr dem neuesten Stand entspricht, soll es nicht mehr repariert werden. Ein Neubau soll das Kakteenschauhaus und das benachbarte Überwinterungshaus ersetzen, die Planungen hierfür seien angelaufen. Der Bau der beiden Gewächshäuser werde wohl im kommenden Frühjahr beginnen. Die Kosten lägen bei etwa 2,5 Mio. Euro, zwei Drittel davon kämen aus Fördermitteln.

Ob der 200 bis 300 Kilogramm schwere Schwiegermuttersitz oder der geschätzt 500 Kilogramm schwere Geldbaum: Alle Kakteen waren bislang im Kakteenhaus frei ausgepflanzt. Die ehrenamtlichen Kakteenfreunde haben mit Mitarbeitenden und Auszubildenden des Umwelt- und Gartenamts sowie des Galama-Projekts (Arbeits- und Beschäftigungsangebote für Langzeitarbeitslose) damit begonnen, die Kakteen in Töpfe umzupflanzen. Sie sollen in einem anderen Gewächshaus auf dem Gelände überwintern, so Christine Schneider, Leiterin des Botanischen Gartens.

Nächste Woche bekommen die Kasseler Kakteenretter Unterstützung aus Erfurt. Ein Experte von „Kakteen-Haage“ (es soll sich um die älteste Kakteenzucht der Welt handeln) kommt, um Tipps zu geben, wie die großen Pflanzen am Stück eingetopft werden können. Die sind bis zu drei Meter hoch.

Beim Hagel hätten die Gewächse durch die Scherben nur einzelne Risse abbekommen, sagt Rüsseler. „Die Schäden durch die Ausräumerei sind größer.“ Einige abgebrochene Teile können zumindest wieder als Ableger eingepflanzt werden. Rüsseler, Schneider und Lange freuen sich darüber, dass das neue Kakteenhaus höher werden und eine andere Konstruktion bekommen soll. Das alte Haus sei mit seiner mittigen Traufe konstruktiv bedingt zu niedrig gewesen. Deshalb mussten viele Kakteen bislang regelmäßig eingekürzt werden.

Das Kakteenhaus soll in drei Wochen leer sein und alle der frostempfindlichen Pflanzen ein vorübergehendes Zuhause in Boxen und Töpfen gefunden haben.

Hintergrund

Das Kakteenschauhaus im Botanischen Garten wurde in den 1970er Jahren zunächst als Anzuchthaus gebaut und 1982 zum Kakteenschauhaus umgestaltet. Energetisch und technisch entspricht es nicht mehr dem heutigen Energiestandard: Die Fenster sind einfachverglast und schließen nicht mehr dicht. Um den Kakteen auch im Winter die notwendigen Temperaturen von 10 bis 12 Grad Celsius zu ermöglichen, entsteht ein hoher Energieverbrauch, der beim Neubau signifikant reduziert werden soll, so Stadtsprecher Michael Schwab. Das Überwinterungshaus befindet sich direkt neben dem Kakteenhaus. Dort überwintern die Kübelpflanzen. In den Sommermonaten werden Geräte und Materialien darin untergebracht. Außerdem dient es vereinzelt für Veranstaltungen, wie den standesamtlichen Trauungen im Botanischen Garten. Dieses Haus ist ebenfalls in die Jahre gekommen und soll durch einen energetisch und technisch moderneren Neubau ersetzt werden. (use)