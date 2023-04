Kalter Start in die Kasseler Freibadsaison

Von: Ulrike Pflüger-Scherb

Sie freuen sich auf den Start der Freibadsaison in Wilhelmshöhe: Badleiter Bernd Nowak und seine Kollegin Nadine Tuschinsky. Drei Mal am Tag werden in dem Freibad Wasserproben genommen. © ANDREAS FISCHER

Am Montag, 1. Mai, öffnen in Kassel wieder die Freibäder.

Kassel – „Das war der kälteste Aufbau, den wir je hatten“, sagt Bernd Nowak, Leiter des Freibads Wilhelmshöhe und des Hallenbads Süd. Seit dem 27. März sind Nowak und seine Kollegen damit beschäftigt, das Freibad Wilhelmshöhe auf seine Eröffnung am 1. Mai vorzubereiten.

Seit 25 Jahren macht Nowak diesen Job, aber an so viel Kälte bei den Vorbereitungen wie in diesem Jahr kann er sich nicht erinnern. „Wir hatten am Mittwochmorgen nur ein Grad Lufttemperatur.“ Die Wassertemperatur in dem 50-Meter-Becken war bis Donnerstag bereits auf 22 Grad gestiegen. Nowak hofft, dass bis zum Montag die gewünschten 24 Grad im Wasser erreicht werden. Da müsse aber auch das Wetter mitspielen. Seine Kollegin Nadine Tuschinsky erinnert sich noch an die warmen Temperaturen vor einem Jahr. Ein Kollege habe sich da sogar einen Sonnenbrand geholt.

Die Vorbereitungen im Wilhelmshöher Bad laufen genauso wie in Harleshausen oder im Außenbereich des Auebads ab. Zunächst ist das Wasser vom Vorjahr abgelassen worden. Anschließend wurden die Becken gereinigt. Dabei sei die fehlende Sonne ein Vorteil gewesen, sagt Nowak. Bei Sonnenschein trockne das Reinigungsmittel nämlich zu schnell an.

Anschließend sind die Becken mit Wasser gefüllt worden. In das 50-Meter-Becken in Wilhelmshöhe passen über 1000 Kubikmeter rein, sagt Nowak. Zudem wurde die Rasenfläche in den vergangenen Tagen gemäht, damit sich die Gäste dort sonnen können. Jetzt fehlt nur noch die Sonne.

Andere Reparaturen seien in den Bädern nicht erforderlich gewesen, sagt der Badleiter. „Es ist ja bei uns alles auf einem sehr hohen Niveau, im Vergleich zum Rest der Republik“, sagt er mit Blick darauf, dass alle Kasseler Bäder in den vergangenen Jahren saniert worden sind. Das Auebad feiert in diesem Sommer seinen zehnten Geburtstag.

Der Förderverein des Freibads Wilhelmshöhe hat darüber hinaus an den vergangenen Wochenenden das Gelände noch vom Laub befreit, das Volleyballfeld vorbereitet und die Flächen um das Cafégebäude gesäubert, so der Vorsitzende Kuno Hottenrott. Der Verein hat sich etwas Neues für die Saison ausgedacht. Eine Büchertauschecke soll in Wilhelmshöhe eingerichtet werden. „Wer hierzu ein lesenswertes Buch hat, kann dies gern mitbringen“, so Hottenrott.

Hintergrund

. Anschwimmen: Die Freiluftsaison startet am Montag. Wie gewohnt laden die Fördervereine ab 9 Uhr zum Anschwimmen in die Freibäder Harleshausen und Wilhelmshöhe ein. Ab 10.30 Uhr gibt es in beiden Bädern ein Frühstück. Der Freibadbetrieb im Auebad beginnt um 10 Uhr.



. Öffnungszeiten: Die Freibäder sind werktags zwischen 7 und 19.30 Uhr geöffnet, samstags, sonntags und an Feiertagen zwischen 9 und 19.30 Uhr. Bei besonders gutem Wetter ist länger geöffnet. Der Außenbereich des Auebads öffnet von 10 bis 20 Uhr. Das Frühschwimmen im 50-Meter-Sportbecken wird dienstags und donnerstags von 7 bis 10 Uhr angeboten.



. Saisonkarten: In den Freibädern gibt es wieder Saisonkarten. Sie sind an der Freibad-Kasse für 90 Euro erhältlich, ermäßigt 50 Euro. Der Einzeleintritt kostet 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, das Abendschwimmen ab 17 Uhr nur 2 Euro. Bonuskarten gelten in allen Frei- und Hallenbädern. Der Bonus gilt für alle Eintrittskarten – abgesehen von Saisonkarten. Buchungen über das E-Ticket-Portal sind weiterhin möglich.



. Kinder und Jugendliche: Der freie Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 fällt ab Montag weg. Kinder unter 6 haben grundsätzlich freien Eintritt in die Bäder der Städtischen Werke.



. Saunabereich: Wem es für das Freibad noch zu kalt ist, kann ab Montag in die Sauna gehen. Der Saunabereich des Auebads wird wieder um 10 Uhr wieder geöffnet. (use)