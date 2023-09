Karlsaue in Kassel: Bugagelände seit der Gartenschau im Jahr 1981

Von: Thomas Siemon

Perfekte Symmetrie der Aue in Kassel: Das Foto mit der Orangerie entstand bei der Bundesgartenschau 1981. © Stadt Kassel

Die Karlsaue ist Naherholungsgebiet, Veranstaltungsort, einzigartiger Park und hat eine lange Geschichte. 1981 war die Aue Schauplatz der Bundesgartenschau.

Kassel – Das Naherholungsgebiet heißt immer noch Bugagelände, die Wasserfläche mittendrin ist der Bugasee. Die Abkürzung hat sich gehalten und wird als Begriff für die Erweiterung der barocken Karlsaue um eine naturnahe Grün- und Wasserfläche auf der anderen Seite der Fulda verwendet. Die Bundesgartenschau 1981 hat aus ehemaligen Kiesseen und landwirtschaftlich genutzten Flächen ein attraktives Freizeitgelände gemacht.

Mit Badeseen – die zuletzt leider häufig wegen der Algen nicht nutzbar waren – und einem Naturschutzgebiet. Auch wenn Auedamm und Fulda die Buga von der Karlsaue mit der Orangerie trennen, so bilden die beiden Teile doch so etwas wie die grüne Lunge der Stadt und eine der größten innerstädtischen Parkanlagen Deutschlands. Blicken wir also zurück auf das Jahr 1981, die Bundesgartenschau und die Geburtsstunde des Bugageländes.

Damals ein Neubau: Auch die Seglergaststätte auf dem Bugagelände in Kassel wurde 1981 eröffnet. © Stadt Kassel

Am 30. April war das damals. Und obwohl der Auftakt mit Bundespräsident Karl Carstens bei Dauerregen buchstäblich ins Wasser fiel, kamen schon am Eröffnungswochenende 70 000 Besucher. Dabei waren die neuen Wege durch die Karlsaue teilweise kaum nutzbar. Der frisch aufgebrachte Spezialkies hielt nicht, was die Hersteller versprachen. Gerade bei Regen sollte der Belag eine feste, elastische Oberfläche entwickeln. Stattdessen hing der knöcheltiefe Matsch an den Schuhen fest.

Trotz dieser Startschwierigkeiten sollte die nach 1955 zweite Bundesgartenschau in Kassel zu einer sehr erfolgreichen Veranstaltung mit 5,5 Millionen Besuchern werden.

Attraktion in der Aue: Frisch vermählte Paare durften mit dieser Gondel fahren. Das war übrigens ein Originalboot aus Venedig. © Hans-Joachim Baron

Bis heute wirkt diese Gartenschau nach. Mit dem Bugagelände entstand ein wunderschönes und gut nutzbares Freizeitgelände mit Badeseen und Vogelreservaten. Erste Überlegungen dazu gab es bereits in den 1960er-Jahren. Erst die Gartenschau mit ihrem Millionenetat eröffnete dann eine realistische Perspektive zur Umsetzung.

Das Konzept, gut erreichbare Naherholungsgebiete in der Stadt zu schaffen, war so überzeugend, dass es auch vier Jahre später in Berlin übernommen wurde. An die Kasseler Besucherzahlen kam man mit 5,2 Millionen Gartenfreunden allerdings nicht ganz heran.

Jenseits von bunten Blumenbeeten und Attraktionen wie einer Gondel als Verbindung zur Schwaneninsel brachte die Gartenschau gleich mehrere Impulse für die Kasseler Stadtentwicklung. Dau gehörten neben dem Bugagelände die Erneuerung der Treppenstraße sowie die Neubauten der Schwimmbad- und Gärtnerplatzbrücke. Stand die Schau 1955 noch ganz im Zeichen des Wiederaufbaus, so sollte diesmal der Zugang zur Fulda von den östlichen Stadtteilen aus ganz neu geschaffen werden.

Viel Grün, reichlich Wasser: Seit 1981 steht das Bugagelände als Naherholungsgebiet in direkter Nachbarschaft der Karlsaue zur Verfügung. Früher waren hier mehrere Kiesseen. © Jochen Herzog

Eine der beliebtesten Attraktionen war übrigens der Auen-Express, der auf einer Strecke von 5,5 Kilometern als Bimmelbahn über das Gelände fuhr. Ein Vierteljahrhundert später wurden bei der Suche nach Blindgängern aus dem Krieg noch Reste der Schienen gefunden.