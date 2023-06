Karlsaue in Kassel: Gastronomie rund um den Park

Viele Plätze zum Gucken und Genießen

Bühne fürs Sehen und Gesehenwerden: Die bewirtschaftete Terrasse der Orangerie. Im zugehörigen Ballsaal werden viele Hochzeiten und Firmen-Events gefeiert.

Die Karlsaue in Kassel ist Naherholungsgebiet, Veranstaltungsort und Parklandschaft. Heute geht es in unserer Serie um die Gastronomie rund um den Park.

Kassel – Ein Streifzug durch die Karlsaue samt ihren Randbereichen zur Fulda hin ist doppelt erholsam und erlebnisreich, wenn man dabei eine gastronomische Pause einplant. Vom schnellen Kaffee bis zum kompletten Menü gibt es allerlei Möglichkeiten rund um dieses innerstädtische Naturparadies.

Zwei Gastro-Standorte, in der Orangerie und an der Blumeninsel Siebenbergen, werden von Pächtern als Partner von Hessen Kassel Heritage (HKH) betrieben. Dabei sei der Parkverwaltung mit Blick aufs Publikum „wichtig, dass an unseren Standorten Angebote für jede Einkommenssituation vorhanden sind“, sagte Christoph Klein von der HKH-Liegenschaftsverwaltung. Direkt an den Grenzen des Parks gibt es darüber hinaus „ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Angebot“ von Gastronomiebetreibern, die von HKH unabhängig seien.

Gastronomie rund um die Karlsaue in Kassel

Orangerie

Sie ist Bühne fürs Sehen und Gesehenwerden: die Café- und Restaurantterrasse der Orangerie, wo sich bei schönem Wetter Scharen von Sonnenhungrigen bei einem Kaffee, Wein oder Imbiss niederlassen. Zieht sich die Sonne aber zurück, ist dort binnen kurzer Zeit tote Hose.

„Alles oder nichts – das ist hier das große Problem“, sagt mit Blick auf die Personalplanung Rainer Holzhauer, dessen Gastro-Unternehmen Grischäfer seit 2020 auch diesen Standort betreibt. Nachdem es zuvor immer wieder Klagen gegeben hatte, dass Gäste allzu lange aufs Bedientwerden oder Bezahlen warten mussten, hat Holzhauer auf ein Selbstbedienungsmodell umgestellt: Man bestellt und bezahlt an der Theke, nimmt Getränke gleich mit und bekommt das Essen gebracht. „Seitdem gibt es null Ärger.“

Im Ballsaal der Orangerie werden pro Woche in der Saison ein bis zwei Hochzeiten oder Firmen-Events ausgerichtet. Das herrschaftliche Ambiente am Rand der Aue ziehe solche Ereignisse förmlich an, sagt Holzhauer.

Siebenbergen

Am entgegengesetzten Ende des Parks geht es beschaulicher, aber nicht weniger gastlich zu. „Hier ist man fern von allem und kann sehr gut zur Ruhe kommen“, beschreibt Johannes Reinhold die Atmosphäre um den filigranen, halbrunden Glaspavillon im 50er-Jahre-Stil, der seit drei Jahren als Café-Bar mit kleinem Speisenangebot, als Ticketshop für die Blumeninsel und als abendliche Event-Location funktioniert.

Oase am Tag, magischer Ort am Abend: Im Gastro-Pavillon bei der Blumeninsel Siebenbergen gibt es einmal wöchentlich in der Saison öffentliche Abend-Events.

Beliebt sind die wöchentlichen Barbecue-Abende mit DJ-Musik und stimmungsvoller Illumination. „Da sind wir fast immer ausreserviert“, sagt Reinhold. Auch für Familien- oder Firmenfeiern in kleinem Kreis kann der Pavillon ganzjährig gebucht werden.

Schöne Aussicht

Genießen und ins Ferne gucken: Von der oberen Terrasse des Bar-Restaurants Bolero liegen einem weite Teile der Karlsaue zu Füßen. Rosenhang nennt sich dieser nordwestliche Rand des Parks.

Wo sich heute ein überwiegend junges Publikum trifft, stand viele Jahre das Café Rosenhang, ein beliebter Ausflugs- und Veranstaltungsort der Nachkriegsjahrzehnte, bis es im Lauf der Zeit herunterkam, schließlich abgerissen und 2005 durch den eleganten Glasbau von Architekt Berthold Penkhues ersetzt wurde. Das alte „Rosenhang“ war lange Zeit Anziehungspunkt für Kassels Jazzfans gewesen, die ihre Lieblingsmusik mit Live-Auftritten am Rand der Karlsaue feierten.

Aue-Balkon mit Panoramablick: Die Terrasse des Bar-Restaurants Bolero an der Schönen Aussicht.

Auedamm

Ob griechische Küche, Asia-Buffet, Pfannkuchen, Schnitzel oder ein leckeres Stück Kuchen: Am Auedamm, der nicht mehr zum Parkgebiet gehört, ist viel kulinarische Auswahl geboten, denn alle größeren Bootsvereine haben Gebäudeteile an gastronomische Betreiber verpachtet. Bis Anfang der 2000er-Jahre gab es hier sogar ein beliebtes Elsässer Spezialitätenlokal.

Wenn auch die Meile seit dem Neubau des Auebades stärker in den Blick gekommen ist, haben auch die Gastronomen am Auedamm das Problem einer je nach wetterabhängiger Ausflugslust schwankenden Geschäftslage. Mit der Livemusik-Reihe „Jazz am Auedamm“ in wechselnden Lokalen hatte die Arbeitsgemeinschaft Südstadt 16 Jahre lang für Belebung gesorgt.

Viel Auswahl am Auedamm: Hier die Terrasse vom Restaurant Bootshaus mit Fuldablick.

Seit 2018 gibt es die Reihe nicht mehr – weil die meisten Wirte nicht mehr wollten: Bei Sonnenschein sind deren Terrassen ohnehin voll, bei mäßigem Wetter war bei hohem Personaleinsatz wohl zu wenig Umsatz mit den Jazzkonzerten zu machen.

Eismann

Einer ist bei halbwegs gutem Wetter immer für die Kundschaft da: Antonio Galati, der Eismann mit seinem Verkaufsbus an der Gärtnerplatzbrücke. Der 84-Jährige ist seit über 50 Jahren im Speiseeisgeschäft, seit 82 steht sein Bus auf dem gemieteten Standplatz am Auerand und hat schon Generationen von Parkbesuchern mit leckerem Eis zum Spaziergang versorgt.