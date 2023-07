Die Karlsaue in Kassel als Naherholungsgebiet

Von: Hannah Köllen

Der Staatspark Karlsaue dient vielen Kasselern als Naherholungsgebiet. Dort kann man entspannen, die Natur genießen und den stressigen Alltag in der Stadt vergessen. Die HNA hat mit Parkbesuchern darüber gesprochen, was sie besonders toll an der Aue finden.

1 / 6 Sami (12, vorne links) kommt gerne mit seiner Familie auf den Erlebnisspielplatz Landaustraße an der Aue. Während die Kinder spielen, picknicken die Erwachsenen. © Köllen, Hannah

2 / 6 Begeistert vom „grünen“ Kassel: Ukrainerin Valeria Mijkhailenko. © Köllen, Hannah

3 / 6 Ganz entspannt sitzt Peter Bringmann auf einer Bank in der Aue und genießt die Sonne. Dabei beobachtet er die Tiere im Wasser. © Köllen, Hannah

4 / 6 Nicht nur für Kinder ein tolles Erlebnis: Carola und Udo Ewald mögen den Erlebnisspielplatz Landaustraße und kommen regelmäßig mit ihrer Enkelin Greta vorbei. © Köllen, Hannah

5 / 6 Matvii (9) kommt regelmäßig auf den Spielplatz an der Aue. © Kolms, Günter

6 / 6 Picknick in der Aue: Zum Schuljahresende kam Lehrerin Stefanie Höster (links) mit ihrer Klasse von der Martin-Luther-King-Schule in den Staatspark Karlsaue. © Hannah Köllen