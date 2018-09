78-jähriger Mann aus Kassel soll 19-Jährige in Bus begrapscht haben

Kassel. Ein 78-jähriger Mann aus Kassel steht im Verdacht, am Sonntag eine 19-Jährige aus Göttingen während der Fahrt in einem Linienbus sexuell belästigt zu haben.

Beamte des Polizeireviers Mitte nahmen den Senior fest. Gegenüber den Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kripo äußerte er sich bei seiner Vernehmung nicht zu den Vorwürfen, teilt Polizeisprecher Torsten Werner mit.

Der Mann wurde am Sonntagnachmittag gegen 17.30 Uhr an der Haltestelle in der Mauerstraße in der Innenstadt festgenommen. Wie die 19-Jährige berichtete, habe sich der Mann in der Wolfhager Straße (Kirchditmold) neben sie gesetzt. Während der Fahrt in die Innenstadt habe er ihr zunächst Komplimente gemacht und sie nach und nach körperlich bedrängt. Dies gipfelte schließlich in unsittlichen Berührungen, woraufhin die junge Frau den Fahrer informierte, der wiederum seine Leitstelle verständigte.

Nachdem die Polizei von der KVG alarmiert worden war, schickte sie eine Funkstreife zum Tatort. Nach kurzer Zeit erfolgte auch schon die Festnahme des 78-Jährigen, der sich jetzt wegen sexueller Belästigung verantworten muss. Bislang ist der Tatverdächtige nicht polizeilich auffällig gewesen.