Kassel auf der Überholspur: Zahl der E-Ladesäulen ist seit Anfang 2021 stark angestiegen

Ausbau ging zuletzt schneller voran

+ © Bastian Ludwig Öffentliche Ladestation: Auf dem Parkplatz am Botanischen Garten können aktuell sechs Elektroautos gleichzeitig aufgeladen werden. © Bastian Ludwig

Der Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos nimmt in Kassel an Fahrt auf. Hatte Kassel im bundesweiten Vergleich vor zweieinhalb Jahren schlecht abgeschnitten, sind inzwischen etliche neue Ladepunkte hinzugekommen.

Kassel - Bei einem deutschlandweiten Ranking des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) belegte die Stadt Anfang 2021 noch einen der letzten Plätze. Nach Zahlen der Bundesnetzagentur gab es seinerzeit nur gut 50 öffentlich zugängliche Ladepunkte im Stadtgebiet. Deren Zahl hat sich bis Anfang 2023 auf 276 mehr als verfünffacht – darunter auch 52 Schnelllademöglichkeiten.

Beim Blick auf die Statistik der Bundesnetzagentur fällt auf, dass Kassel inzwischen ganz gut dasteht. Zum Vergleich: Im flächenmäßig deutlich größerem Landkreis Kassel sind es zwar 384 Ladepunkte, aber in der Landeshauptstadt Wiesbaden sind ebenfalls nur 277 öffentlich zugängliche Stationen registriert.

Die Stadt Kassel will den Ausbau weiter beschleunigen. Dafür hat sie ein neues digitales Antragsportal eingerichtet. Darüber können sich potenzielle Betreiberfirmen informieren, an welchen Standorten E-Ladesäulen im öffentlichen Raum noch benötigt werden und welche Unterlagen eingereicht werden müssen. Auf einer digitalen Karte ist ersichtlich, wo noch Lücken bei der Versorgung bestehen. In Kirchditmold, Harleshausen, Nord-Holland, Wesertor, Rothenditmold, Jungfernkopf, Wehlheiden und Brasselsberg sind bisher keine oder nur wenige öffentliche Ladepunkte registriert.

Stadt will ausbauen

Verkehrsdezernent Christof Nolda (Grüne) hofft, mithilfe des Portals den Ausbau der Ladeinfrastruktur „zielgerichtet und effizient“ voranbringen zu können. Die Prüf- und Genehmigungsverfahren könnten auf diese Weise noch beschleunigt werden.

Aus Sicht von Nolda sind öffentliche Ladesäulen am Straßenrand aber nur ein ergänzendes Angebot etwa für Wohnquartiere, bei denen es aufgrund der Bebauung nicht möglich ist, private Wallboxen zu installieren. Vorzugsweise sollten Lademöglichkeiten in privat oder öffentlich zugänglichen Bereichen außerhalb des Verkehrsraumes geschaffen werden: Parkplätze, Tiefgaragen und Parkhäuser seien geeignete Orte.

Ein großer Betreiber der Ladesäulen in Kassel sind die Städtischen Werke. Nach Angaben des Energieversorgers gehören zu dessen Netz aktuell 230 Ladepunkte, wovon aber nicht alle öffentlich sind, sondern zum Teil nur für Mitarbeiter zur Verfügung stehen. Vor einem Jahr haben die Städtischen Werke nur 145 Stationen betrieben.

Der regionale Energieversorger ist auch für die Anmeldung und Genehmigung der Ladepunkte zuständig. Anmeldepflichtig seien grundsätzlich alle Anlagen, so ein Sprecher der Städtischen Werke. Ab einer Ladeleistung von mehr als 11 Kilowatt (kW) müssten die Wallboxen zudem zunächst genehmigt werden.

Netzprobleme drohen

Nach Zahlen der Städtischen Werke sind aktuell 2000 private Wallboxen in Kassel installiert. „Fakt ist aber, dass nicht alle Wallboxen gemeldet werden“, so der Sprecher. Dies sei rechtswidrig und könne für den Netzbetreiber zum Problem werden, weil die Wallboxen teils eine beträchtliche Leistung hätten.

Es habe auch bereits Fälle gegeben, in denen geplante Ladepunkte mit einer sehr großen Leistung von den Städtischen Werken abgelehnt wurden. Die Leistung habe bei solchen Anfragen beschränkt werden müssen, weil das Netz auf solche Lasten nicht ausgelegt war, so der Sprecher. (Bastian Ludwig)

Antrag öffentliche Ladesäulen: kassel.de/antrag-ladesaeulen