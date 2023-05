Im Cineplex Capitol: Bar Maya Coba macht dicht – Geheimnis um Nachfolge

Von: Bastian Ludwig

Das Erdgeschoss im Cineplex Capitol in Kassel soll umgestaltet werden. Zudem gibt es einen Gastro-Wechsel. Die Bar Maya Coba schließt.

Kassel - Im Cineplex Capitol an der Wilhemsstraße/ Ecke Garde-du-Corps-Straße steht ein Wechsel auf den Gastronomieflächen im Erdgeschoss an. Am 31. Mai wird die Bar Maya Coba, die dort seit 2006 beheimatet ist, zum letzten Mal geöffnet haben.

Der aktuelle Mietvertrag sei ausgelaufen, sagt Wolfgang Schäfer, Geschäftsführer des Kinobetriebes. Ein Nachfolger stehe bereits in den Startlöchern. Dieser soll im Oktober mit einem neuen Konzept auf der 450 Quadratmeter großen Fläche eröffnen.

Hier steht ein Wechsel an: Die Bar „Maya Coba“ im Cineplex Capitol wird Ende Mai schließen. Ein neuer Betreiber soll mit neuem Konzept im Oktober starten. © Bastian Ludwig

Beliebte Bar in Kassel schließt: Nachfolger ist „keine Kette, kein Konzern“

Um welchen Gastronomen es sich handelt, will Schäfer noch nicht verraten. Nur so viel: „Keine Kette, kein Konzern.“ Der neue Mieter sei aber kein Neuling im Geschäft. Er werde die Gastronomie „auf ein neues Level“ heben, verspricht Schäfer. Der Restaurant- und Barbetrieb solle mittags und abends laufen. „Das ganze Nachtleben mit Öffnungszeiten bis 5 Uhr morgens wird es hier künftig aber nicht mehr geben“, sagt Schäfer.

Nun stehe aber zunächst ein etwa dreimonatiger Umbau an. Im Zuge des Umbaus solle der gesamte Erdgeschossbereich des im Jahr 2000 eröffneten Kinos in Kassel – das 2017 für 2,5 Millionen Euro modernisiert worden war – umgestaltet werden. So soll beispielsweise wieder der Durchgang von der Wilhelmsstraße über den Lichthof des Kinos in das dann umgestaltete Restaurant geöffnet werden. „Wir wollen den gesamten Erdgeschossbereich aufwerten und den Lichthof in eine Art Launch verwandeln“, erläutert Schäfer. Es solle dort Wartezonen für Kinogäste geben, wo die Menschen nichts verzehren müssten.

Kassel: Bar Maya Coba soll nicht umziehen

Mit dem neuen Gastronomen soll die Zusammenarbeit mit dem Kino verstärkt werden. „Wir planen gemeinsame Aktionen“, so Schäfer. Der ebenfalls im Capitol ansässige asiatische Restaurantbetrieb „Sakura“ soll im Zuge der Umgestaltung einen kleinen Teil seiner bislang belegten Restaurantflächen im Lichthof räumen. In der benachbarten Bar „Kokotao“ solle indes alles so weitergehen wie bisher, so Schäfer. Nach Auskunft der Maya Coba-Leitung ist es nicht geplant, die Bar an einem anderen Ort neu zu eröffnen. (Bastian Ludwig)

