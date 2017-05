Zukünftiger Bürgermeister Geselle: Kassel bekommt zweite Eisfläche

Kassel. Kassel wird neben der Eissporthalle eine zweite überdachte Eisfläche bekommen. Das machte der Sportdezernent und zukünftige Oberbürgermeister Christian Geselle im Redaktionsgespräch unserer Zeitung deutlich.

Er sagte: „Wir bauen das Ding.“ Schließlich sei die Verwirklichung dieses Projekts so auch im Vertrag der neuen Rathauskoalition aus SPD, Grünen und der Liberalen Liste fixiert.

Geselle erklärte, dass der Bau nun gemeinsam mit den Verantwortlichen der Kassel Huskies vorangetrieben und dass sich die Stadt an den Kosten finanziell beteiligen werde. Er begründete das mit einem Verweis auf die Kultur und das Auestadion: „Wir haben in der Vergangenheit in diesen Bereichen viel investiert. Da ist es selbstverständlich, dass wir auch den Bau einer zweiten Eisfläche unterstützen“, sagte Geselle, der auch Kämmerer der Stadt ist. Wie hoch der Betrag für den Bau konkret sein wird, stehe aber noch nicht fest. Von einer Million bis zwei Millionen Euro ist die Rede.

Die zweite Eisfläche soll direkt neben der Eissporthalle entstehen und vornehmlich der Eishockey-Jugend und dem DEL 2-Team der Kassel Huskies als Trainingsfläche dienen. Inwieweit sie auch für den öffentlichen Eislauf nutzbar sein wird, muss noch geklärt werden. Zu den Folgen eines Baus zählt auch, dass eine Reihe von Parkplätzen an der Eissporthalle entfiele, wofür eine Lösung gesucht wird. Denkbar ist, dass die neue Eisfläche auf ein Parkdeck aufgesetzt wird.

Halleneigner Simon Kimm ist aufgeschlossen für das Projekt und gespannt darauf, „was sich da in den nächsten beiden Jahren entwickelt“. Alles stehe und falle mit einem seriösen Finanzierungskonzept, in das die Stadt, die Hallenbetreiber und der Verein Eishockey-Jugend Kassel einzubinden seien. Kimm verweist darauf, dass vor 40 Jahren beim Bau der Halle für eine zweite Eisfläche bereits planerische und technische Grundlagen gelegt worden seien.