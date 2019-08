Unter Drogen: Mann flüchtet auf A49 vor Polizei

Ein 23-jähriger Autofahrer sollte am Mittwochabend für eine Kontrolle durch die Polizei gestoppt werden. Der Mann gab stattdessen Gas und flüchtete.

Beamte wollten den 23-jährigen Autofahrer aus Felsberg, der gegen 22.45 Uhr in seinem Audi A 3 auf der Ludwig-Mond-Straße unterwegs war, kontrollieren, so Polizeisprecher Marcus Weber. An der Kontrollstelle kam der Mann jedoch nicht den Anweisungen nach.

Die unmittelbare Verfolgung des Flüchtigen über die A49 endete schon kurze Zeit später an der Ausfahrt Baunatal-Nord, wo der Audi erst ins Schleudern geriet und dann gegen eine Pylone fuhr, die auch seine Weiterfahrt verhinderte. Den 23-Jährigen konnten die Polizisten noch an Ort und Stelle festnehmen und ihn zum Kasseler Polizeirevier Mitte bringen.

Er begründete seine Flucht damit, dass er im Laufe des Tages Drogen konsumiert hatte. Ihn erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.