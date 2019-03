In Kassel dürfen ab Samstag nur noch kastrierte Katzen vor die Tür

Jetzt dürfen Katzenhalter in Kassel nur noch kastrierte, gekennzeichnete und registrierte Tiere vor die Tür lassen. Nach jahrelangen Diskussionen tritt am 30. März die Katzenschutzverordnung in Kraft.

„Mit dem Inkrafttreten der städtischen Katzenschutzverordnung erhoffen wir uns langfristig eine Verbesserung des Gesundheitszustandes der frei lebenden Katzen, einen Rückgang ihrer Population und damit letztlich auch eine Entlastung der Tierheime und privater Tierschutzorganisationen“, sagt Ordnungsdezernent Dirk Stochla.

Schätzungen zufolge gibt es in der Stadt Kassel 2500 sogenannte Streunerkatzen. Hierbei handelt es sich um ursprünglich entlaufene, ausgesetzte oder zurückgelassene Hauskatzen, deren verwilderte Nachkommen in Kolonien auf verlassenen Grundstücken, Kleingartenanlagen, Friedhöfen und Campingplätzen leben. Die Zahl der gehaltenen Katzen kann nur geschätzt werden, da es in der Stadt keine allgemeine Registrierungspflicht gibt. Es könne von ungefähr 5000 gehaltenen Freigängern im Stadtgebiet ausgegangen werden. Reine Wohnungskatzen seien von der Verordnung nicht betroffen, so Stochla.

+ Er darf nicht nur nach draußen gucken, sondern dort auch herumlaufen: Der kastrierte Kater François ist Freigänger und stromert im Stadtteil Fasanenhof herum. © Dorothea Backovic

Katzen seien seit 10.000 Jahren Haus- und keine Wildtiere und daher nicht an ein Leben ohne menschliche Unterstützung angepasst. In der Regel sei keine adäquate Nahrung geschweige denn tierärztliche Versorgung oder Gesundheitsvorsorge gegeben. Und so führe diese Lebensform zu erheblichen Schmerzen, Leiden und Schäden durch Auszehrung, Krankheit und Tod der Tiere. Das Ausmaß steigt mit zunehmender Populationsdichte. Ein Kernproblem, das permanent zur Verschlimmerung dieses Katzenelends beiträgt, ist zweifelsfrei die unkontrollierte Vermehrung der Tiere, so Stochla. „Das nachhaltige und tierschutzgerechte Mittel zur Eindämmung des Katzenleids ist daher das Verbot des unkontrollierten Auslaufs fortpflanzungsfähiger Hauskatzen sowie die Kennzeichnung und Registrierung der Freigänger.“

Katzenkastration: Das passiert bei der Operation

Bei der Kastration werden die Keimdrüsen entfernt, das heißt beim männlichen Tier die Hoden, beim weiblichen Tier die Eierstöcke. Nach Angaben von Tierärztin Dr. Barbara Arnholz, Geschäftsführerin der Tierklinik AniCura in Bettenhausen, kostet die Kastration eines Katers um die 80 Euro, die Kastration einer weiblichen Katze um die 130 Euro.

Der Ordnungsdezernent betont, dass die Katzenschutzverordnung einen starken Appellcharakter habe. Bei Katzenhaltern, die entgegen der Verordnung fortpflanzungsfähigen Tieren unkontrollierten Auslauf ermöglichen, werde zunächst Überzeugungsarbeit geleistet. Erst in nächster Instanz würde die Einhaltung der Verordnung unter Androhung eines Zwangsgeldes angeordnet. Sollten Tierhalter der Anordnung nicht Folge leisten, werde ein Zwangsgeld festgesetzt, das bei 250 Euro pro Katze liegt.

