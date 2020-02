Betrug bei Pflege-Diensten in Kassel? Ermittlungen laufen auch bei großen Anbietern

Was ich gesagt habe, ist nicht falsch, ich spreche da aus Erfahrung, ich bekomme schon seit über 10 Jahren Pfelgeleistungen und kenne solange auch die Pflegedienste, ich hatte schon ne Menge Gespräche, auch mit Chefs dieser Firmen. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, die nur abkassieren, aber glauben Sie mir, oft geht es bei solchen falschen Abrechnungen nicht darum, dass sich die Leute doof und dämlich verdienen sondern einfach darum z. B. etwas mehr Pflege zu bekommen, die die Kassen eben nicht zahlen wollen. Ich weiß nicht, ob sie diese Zeittabellen kennen, was wie lange dauern darf usw, wenn Sie die kennen würden, würden Sie vielleicht anders denken....

Aber egal, was die Pflegeheime und Krankenhäuser betrifft, dass die wieder, wie früher, kostendeckend staatlich geführt werden sollen, fände ich ehrlich gesagt nicht schlecht, allerdings glaub ich nicht, dass das heute mit dieser Regierung auch so laufen würde. Daher weiß ich nicht, ob das dann so wird wie es früher mal war.

Noch mal, ich bin nicht dafür, dass Betrogen wird, aber man sollte einfach mal mehr Geld für die Pflege bereitstellen oder einfach mal die Möglichkeiten der privaten Pflege verbessern, wozu brauch man überhaupt Pflegedienste, für mich sind das halt Verwaltungskonstrukte, die einfach n Haufen Geld verbrennen, bevor irgend einen Patienten geholfen wird. Auf mein Problem, den ich 1. Kommi beschrieben habe, geht natürlich niemand drauf ein. Quasi, wie in der Politik, wo man sich einfach was zusammenhanglos rausgreift.

Im übrigen, ist das meine Meinung und es sind meine Erfahrungen, daran kann eigentlich nichts falsch sein, Sie können höchstens anderer Meinung sein!