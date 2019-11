Bewaffneter Raubüberfall auf ein Bettengeschäft - Täter konnte flüchten 

Ein bewaffneter Mann hat am Freitagnachmittag ein Bettenfachgeschäft in Kassel überfallen.

Ein Bettenfachgeschäft in der Kasseler Kohlenstraße wurde am Freitagnachmittag ausgeraubt - der Täter ist auf der Flucht.

Laut Polizei ereignete sich der Raubüberfall am späten in einem Bettenfachgeschäft in der Kohlenstraße in Kassel. Gegen 17 Uhr hat ein männlicher Täter das Geschäft betreten und unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld gefordert.

Er konnte mit seiner Beute in noch unbekannter Höhe in Richtung Druseltalstraße fliehen. Laut den Beamten hat der Täter akzentfrei deutsch gesprochen.

So wird der Täter beschrieben:

Er soll etwa 1,80 Meter groß sein mit leicht dunklem Teint. Das Alter des Mannes wird auf etwa 40 bis 45 Jahre geschätzt. Auffällig ist sein grau melierter Vollbart. Er war mit einer dunklen Hose und einer längeren dunklen Jacke bekleidet.

Die weiteren Ermittlungen werden vom zuständigen Kommissariat 35 des Polizeipräsidium Nordhessen geführt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich unter Tel. 0561/9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

