Brand in Gartenbaubetrieb: Gebäude komplett zerstört - „Die ganze Existenz geht in Rauch auf“

In Kassel-Rothenditmold ist am Sonntag ein Feuer in einem Gartenbaubetrieb ausgebrochen. Die Inhaber sind fassungslos. Von ihrem Betrieb ist nicht mehr viel übrig.

Kassel – Um 8.10 Uhr hat Stefan Böhmelt am Sonntagmorgen einen Anruf erhalten. Am Telefon wurde ihm mitgeteilt, dass sein Gartenbaubetrieb in der Angersbachstraße im Kassel-Rothenditmold brennt. Seit über 70 Jahren gibt es den Garten- und Landschaftsbaubetrieb Böhmelt, seit 20 Jahren ist der Standort in der Angersbachstraße. Stefan Böhmelt führt das Geschäft in der dritten Generation mit seiner Frau Christine.

Auch die vierte Generation stehe bereit, um den Betrieb weiterzuführen, erzählt das Ehepaar, als es am Vormittag fassungslos an dem Grundstück steht. Doch von dem Betrieb ist nicht mehr viel übrig.

+ Großbrand in Gartenbaubetrieb in Kassel: Feuer zerstört Gartenbaubetrieb. Inhaber Stefan und Christine Böhmelt am Sonntagvormittag am Brandort. © Dieter Schachtschneider

Großbrand in Kassel: Mehrere Explosionen bei Löscharbeiten

Von der großen Halle in Kassel-Rothenditmold, in der Fahrzeuge und Werkzeuge standen, ist nur noch eine Wand übrig. „Es ist alles kaputt. Vom Firmenstempel, über Motorsägen, Traktoren bis zum Rasenmäher“, zählt Christine Böhmelt auf. Auch ihr roter VW Beetle ist in dem Feuer zerstört worden. „Es ist nichts mehr da“, sagt die Unternehmerin. „Da sieht man die ganze Existenz in Rauch aufgehen.“

In den Sommermonaten beschäftige man 30 Mitarbeiter, erzählt Stefan Böhmelt. Derzeit beschränke man sich auf den Winterdienst. „Letzten Sonntag haben wir noch Winterdienst gemacht.“ Bei den Löscharbeiten habe es auch mehrere Explosionen gegeben, sagt Christine Böhmelt. Das habe bestimmt an dem Kompressor und dem Schweißgas in der Werkstatt gelegen.

Brand in Kassel: Gartenbaubetrieb zerstört - Anwohner müssen Wohnung verlassen

Von dem Lärm und dem Brand hat Jonas Ahmad, der direkt neben dem Betrieb in Kassel wohnt, am Morgen zunächst nichts mitbekommen. „Ich bin um 9 Uhr von der Feuerwehr aus dem Bett geholt worden“, sagt der junge Mann. „Ich dachte, meine Mitbewohner verarschen mich, als sie mir erzählt haben, dass es nebenan brennt.“ Jonas Ahmad trägt noch seine kurze Schlafhose, als er am Vormittag vor einem Bus in der Philippistraße steht.

+ Nur noch die Fassade steht: Über 100 Feuerwehrleute waren am Sonntag bei den Löscharbeiten in Rothenditmold im Einsatz. © Dieter Schachtschneider

Den Bus hat die KVG für die 30 Anwohner bereitgestellt, die während der Löscharbeiten ihre Wohnungen verlassen mussten. Dort wurden sie auch mit Getränken und Decken versorgt. Auch Brandschutzdezernent Dirk Stochla war während der Löscharbeiten in Kassel-Rothenditmold vor Ort, um sich über den Brand auf dem Laufenden zu halten. (Ulrike Pflüger-Scherb)

