Clubsterben in Kassel geht weiter: Das Fiasko hat völlig überraschend geschlossen

Fiasko in Kassel geschlossen: Betreiber bestätigt Privatinsolvenz

Im Fiasko an der Schönfelder Straße sind die Lichter aus – der Live-Club mit Biergarten in Kassel ist zu. Das wurde gestern gegen 18 Uhr über das soziale Netzwerk Facebook bekannt gegeben. „Das Fiasko ist zu!!! Danke für all die Jahre. Tschüß!!! 1987 bis 2020“, hieß es auf dem Profil. Das bestätigte Betreiber Oliver Kurzweil auf Nachfrage: „Wir sind in Privatinsolvenz gegangen.“

Die Umsätze seien immer weiter eingebrochen, Kurzweil habe Zahlungsschwierigkeiten gehabt. „Zuletzt konnte ich dann keine Getränke mehr bestellen – ohne Getränke keine Kneipe“, so der 52-Jährige, der das von seinem Vater im Jahr 1987 eröffnete Fiasko 1994 übernahm.

Fiasko in Kassel geschlossen: Betreiber konnte Mitarbeiter erst kurzfristig informieren

„Mir tut es auch um meine Mitarbeiter leid“, sagte Kurzweil. Denen habe er nach HNA-Informationen erst am Sonntagnachmittag Bescheid gegeben. „Ich konnte es nicht früher sagen, ich musste den Betrieb aufrechterhalten“, begründete der Inhaber der Kultkneipe in Kassel.

Besucher standen am Sonntag verdutzt vor der verschlossenen Innentür. Im Flur brannte noch Licht, die Ständer mit den typischen Kneipenpostkarten und Veranstaltungsflyern sind noch gefüllt.

Kassel: Samstagabend gab es noch ein Live-Konzert im Fiasko

Am Samstagabend hatte im Fiasko noch eine Band gespielt. Besucher berichten, dass es zu dem Zeitpunkt keinerlei Anzeichen für eine Schließung gegeben habe. Christoph Degenhardt, der seit 2014 im Fiasko die Select Party in Kassel veranstaltete, schrieb auf der Select-Veranstaltungsseite: „Die Nachricht kam für mich genauso überraschend wie für jeden von euch.“

Kassel: Zahlreiche Nutzer auf Facebook bedauern die Schließung des Fiasko

Er suche nun nach einem neuen Ort für die Veranstaltungsreihe. Auf Facebook wird die Schließung von vielen bedauert. Einige glauben, dass es sich um einen Scherz handelt, weil noch Veranstaltungen und Konzerte angekündigt worden seien. Darauf hieß es: Die Schließung sei erst am Sonntag entschieden worden. Kurze Zeit später waren die angekündigten Veranstaltungen dann gelöscht.

Nach dem Arm und dem Musiktheater schließt mit dem Fiasko jetzt innerhalb weniger Monate ein weiterer Club seine Türen. „Suff’n. Schwatz’n. Rock’n“ – so das Motto des Wehlheider Clubs – muss man dann jetzt woanders.

Fiasko in Kassel gehört seit Jahrzehnten zu den Szenenkneipen der Stadt

+ Gehörte zu Nordhessens schönsten Biergärten: Der Biergarten im Fiasko Kassel - verteilt auf zwei Ebenen hat im Sommer zahlreiche Gäste angelockt. © HNA-Archiv Das Fiasko gehört seit Jahrzehnten zu den angesagtesten Szenekneipen in Kassel. 2012 hat Betreiber Oliver Kurzweil den 25. Geburtstag des Fiasko gefeiert. Größter Hingucker in der Kneipe: Ein Motorradmotor, den Kurzweil und sein Team 1994 zu einer Zapfanlage umgebaut hatten.

Gegründet wurde das Fiasko 1987 von Kurzweils Vater Peter als Biker-Treff. Doch im Laufe der Jahre wandelte sich das Publikum und so ging vom Studenten über den Arbeiter bis zum Arzt jeder ins Fiasko der auf laute Rockmusik und Live-Konzerte stand. Damit ist es nun vorbei.

Fiasko Kassel: Berühmtester Interpret auf der Bühne war Mick Taylor - Ex-Gitarrist der Rolling Stones

Von letzteren gab es, seit ebenfalls 1994 eine Bühne eingerichtet wurde, Hunderte im Fiasko. Zu den bekanntesten Interpreten gehörte bislang Mick Taylor, Ex-Gitarrist der Rolling Stones.

Erst vor wenigen Wochen hatte eine weitere Institution der Kasseler Partyszene für immer geschlossen: Das Musiktheater. Hier soll künftig eine Lagerhalle eingerichtet werden.