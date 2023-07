Kassel-Community auf Reddit nennt schönste Orte der Stadt: „Nichts fühlt sich so nach zu Hause an“

Von: Emanuel Zylla

Teilen

Der Subreddit „für alle Leute aus Kassel“ hat von seinen Mitgliedern ihre Favoriten-Orte abgefragt. Ein Ortsname ist dabei auffällig oft gefallen.

Kassel - Wer neu in Kassel oder auch nur zu Besuch ist, sollte sich vielleicht mal bei Reddit umschauen. Im Subreddit „Sub für alle Leute aus Kassel“ findet der interessierte User so allerlei Antworten auf (mehr oder weniger) wichtige Fragen für das Leben in der Stadt. Was ist zum Beispiel der „mit Abstand beste Dönerladen“? Gibt es „gute Herrenfriseure mit schneller Terminvergabe“? Oder eben völlig banales für alle Zielgruppen: „Wie haben die das geschafft ein Auto in den City-Point zu bekommen?“ Die erste Frage, die sich aber Neulinge in der Stadt oder Besucher stellen dürften ist: Was sind die Orte in der Stadt, die man unbedingt besuchen sollte. Reddit-User liefern Antworten.

Was wurde am meisten genannt? Nahe liegen würde vermutlich der hübsche Bergpark Wilhelmshöhe mit seinem Schloss. Vielleicht auch die Südstadt mit ihren Parks Karls- und Fuldaue? Aber weit gefehlt: Mit Abstand am häufigsten nannte die Kassel-Community auf Reddit den „Vorderen Westen“.

Die Reddit-Community aus Kassel findet, dass der Vordere Westen ein Stadtteil ist, wo man viel erleben kann. Wie hier beim Quartierfest am 17. Juni. © Andreas Fischer

Kassels Stadtteil „Vorderer Westen“ als der „Place to Be“, finden Reddit-User

User „Plejat“ schreibt etwa: „Schöne Architektur, Straßen zum Laufen, Plätze und Parks zum Verweilen, Restaurants, Bars, Boutiquen. Wäre schön, wenn wieder vermehrt so geplant und gebaut werden würde in Europa.“ Einen Seitenhieb auf viel zu hohe Mieten gab es vom Community-Mitglied aber auch: „Der Mietspiegel zeigt ja, dass es den Leuten was wert ist, haha.“

Für „HypersomnicHysteric“ biete der Vordere Westen alles, was man so braucht: „Wenn ich dort wohnen würde, hätte ich definitiv kein Auto mehr, weil so ziemlich alles, was ich erledigen muss/möchte, findet dort statt: Kinder, Schule, Sport.“ Für diese Meinung gab es auch mit die meisten Upvotes, also Zustimmungen aus der Community. „Im Vorderen Westen lebt sich‘s am Besten, hab jahrelang am Bebelplatz gewohnt“, stimmt auch „SkyPirateVyse“ zu, genauso wie „HauntingSherpa“: „Alles auf einer Ecke was du brauchst, alles schön alt und grün und im Jugendstil.“

Der Vordere Westen sei auch „nice um abends rauszugehen, gerade im Sommer“, findet „mGiftor“. Dem konnte sich auch „Acceptable-Bag-6“ anschließen: „Als Single ganz klar der Vordere Westen. Auf der Fritze erlebt man immer was am Wochenende.“

Ob nun Lieblingsorte oder der beste Döner in Kassel: Die Reddit-Community der Stadt hat die Antworten. © Emanuel Zylla

Weitere Nennungen der Reddit-Community von Lieblingsorten in Kassel

Gute Indizien also, dem Vorderen Westen mal einen Besuch abzustatten. Doch bei 2.500 Mitgliedern dieser Kassel-Community waren natürlich auch noch andere Nennungen von persönlichen Refugien in Kassel dabei, oft auch mit ganz persönlichen Gründen wie bei User „icouldx“: „Wehlheiden, mit ganz weitem Abstand. Dort während meiner Kindergarten- und Grundschulzeit gelebt. Nichts fühlt sich so nach zu Hause an, wie durch Wehlheiden zu laufen.“

Was für den einen weniger attraktiv erscheint, kann für andere ganz anders aussehen, wie bei User „Marc_the_park“: „Unironisch Nordstadt. Die meisten anderen relevanten Stadtteile sind leicht zu erreichen, Regio direkt am Bahnhof, gutes Essen, gleichaltrige Leute durch Uninähe und Szenenkultur, um Abends auch mal rausgehen zu können. Mag zwar ranzig sein, aber es ist mein Ranz.“

documenta, Bergpark Wilhelmshöhe, Herkules: Das sind Kassels Sehenswürdigkeiten Fotostrecke ansehen

Und klar, auch Wilhelmshöhe war vertreten, aber gar nicht so häufig, wie man denken würde. Reddit-User „mGiftor“ gibt dazu einen Geheimtipp: „Wenn man irgendwo war, wo es laut ist, ist Wilhelmshöhe/Park eine super schöne Ecke, um im Stillen die Stadt bei Nacht zu betrachten.“ (zy)