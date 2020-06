Kassel: Tausende demonstrieren gegen Rassismus und Polizeigewalt

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch einen Polizisten in den USA solidarisiert sich Kassel mit den Opfern von Rassismus und Polizeigewalt.

Update vom Samstag, 06.06.2020, 15.43 Uhr: Die Polizei stuft die Teilnehmerzahl der Demonstration auf 3000 Menschen hoch - zunächst hieß es 1000 Demonstranten hätten sich an der Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt in Kassel beteiligt.

Kassel: Demonstrationszug nach der Mahnwache

Ein Demonstrationszug von 1800 Menschen war nach der Mahnwache vor dem Hauptbahnhof noch durch die Innenstadt zum Königsplatz gezogen. Kurz nach 14 Uhr löste sich die Demonstration auf. Nach Auskunft der Polizei war alles friedlich verlaufen

Erstmeldung vom Samstag, 06.06.2020, 13.53 Uhr: Kassel – Es war ein eindrucksvolles Zeichen: Mehr als 1000 Menschen versammelten sich am Samstagmittag (06.06.2020) vor dem Hauptbahnhof in Kassel, um gegen institutionalisierten Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren.

Hintergrund war der Tod des Schwarzen George Floyd in Folge eines gewaltsamen Polizeieinsatzes in den USA. Aus Solidarität mit Floyd kamen die meisten Demonstranten schwarz gekleidet vor den Hauptbahnhof.

Kassel: Wegen Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt Straßen gesperrt

Wegen der großen Menschenmassen mussten die Kurfürstenstraße, die Werner-Hilpert-Straße und die Bürgermeister-Brunner-Straße in Kassel abgesperrt werden. Die Polizei sicherte die Demonstration.

Unter den Rednern auf dem Podium waren auch mehrere Schwarze, die über ihre Rassismuserfahrungen berichteten. Auf den Plakaten der Demonstranten war „Black Lives Matters“ (Schwarze Leben zählen), „But our blood is the same color“ (Aber unser Blut hat die gleiche Farbe) und „I can't breathe. Enough is Enough“ (Ich kann nicht atmen. Genug ist genug) zu lesen. Der Amerikaner Floyd war erstickt, nachdem sich ein weißer Polizist minutenlang auf dessen Hals gekniet hatte.

Kassel: Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt trotz Regen

Immer wieder skandierte die Menge „No Justice, no Peace“ (Keine Gerechtigkeit, kein Frieden) und streckte die Fäuste nach oben. Selbst als nach gut einer Stunde ein Schlagregen niederging, verharrten immer noch Hunderte bei der Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt vor dem Hauptbahnhof in Kassel.

An die Bitte der Veranstalter, bitte Masken zu tragen, hielten sich die meisten Anwesenden. Nur das Abstandsgebot von 1,50 Meter wurde nicht überall eingehalten.

Kassel: Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt bleibt friedlich

Nach Auskunft der Polizei in Kassel blieb bei der Demo gegen Rassismus und Polizeigewalt bislang alles friedlich. Im Anschluss an die Kundgebung machte sich ein Teil der Demonstranten auf den Weg, um spontan durch die Innenstadt zu ziehen.

Von Bastian Ludwig

Auch in Frankfurt im Süden von Hessen demonstrierten nach dem Tod von George Floyd gegen Rassismus und Polizeigewalt. Auch hier blieb es friedlich.

In Kassel kam es zuletzt zu Demos gegen die Corona*-Einschränkungen. Dabei irritierten Teilnehmer mit einer Reichsfahne und einem Judenstern.

