Prokurdische Aktivisten blockieren Kasseler Rüstungsunternehmen

Prokurdische Aktivisten protestieren am Mittwochmorgen bei dem Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann in Kassel. „Der Konzern produziert unter anderem Leopard II Panzer (Foto), die in Nordsyrien/Rojava gegen die Zivilbevölkerung zum Einsatz kommen", sagen die Aktivisten.

Aktivisten haben am Mittwochmorgen in Kassel den Zugang zum Rüstungsunternmehmen Krauss-Maffei Wegmann versperrt. die Polizei ist vor Ort.

Kassel - Mehrere Aktivisten haben am Mittwochmorgen bei einer Protestaktion den Zugang zum Rüstungsunternmehmen Krauss-Maffei Wegmann in Kassel versperrt. Die Polizei bestätigte einen laufenden Einsatz am Werk. Die Aktivisten protestieren nach eigenen Angaben gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien und deutsche Waffenlieferungen an die Türkei.

Kassel: Aktivisten versperren Zugang zu Rüstungsunternehmen Krauss-Maffei Wegmann

Einige der Aktivisten ketteten sich mit dem Hals an ein Werkstor, weshalb dieses nicht geöffnet werden konnte, sagte ein Polizeisprecher. Die Protestaktion der rund ein Dutzend Aktivisten sei nicht angemeldet worden, sagte der Sprecher. Einige der Demonstranten seien auf das Gelände gelangt und auf ein Dach des Werks geklettert. Ein Video, das die Aktivisten auf Twitter veröffentlichten, zeigt zudem einen Aktivisten, der vor dem Werkseingang auf ein mitgebrachtes Stahlgestell geklettert ist.

Mehrere AktivistInnen haben sich mit dem Hals an die Werkstore des Rüstungsunternehmens Krauss-Maffei Wegmann in Kassel gekettet. Zusätzlich wurde mit zwei mitgebrachte 6 Meter hohe Stahl-Dreibeine(Tripods) die Zugänge gesperrt, um die Einfahrt von Fahrzeugen weiter zu erschweren pic.twitter.com/Z1mcqowvz8 — YXK - Verband der Studierenden aus Kurdistan e.V. (@YXK__Official) October 23, 2019

Kassel: unangemeldete Demo bei Krauss-Maffei Wegmann

Alarmiert wurde die Polizei gegen acht Uhr am Morgen von Werksmitarbeitern. Es sei nicht absehbar, wie lange der Polizeieinsatz noch dauern werde, sagte der Sprecher: „Derzeit sprechen wir mit den Aktivisten“. Körperlich eingegriffen hätten die Beamten bislang nicht. (dpa)

