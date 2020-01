Liebe beginnt im Tanzlokal - Ehepaar lernt sich in der Disko in Kassel kennen

Disko-Ära in Kassel

+ © Privat Die Liebe begann in Disko in Kassel: Christa Appelhans (weißes Kleid) mit ihren Freunden auf der Silvesterparty im „Tanz im Ex“ zum Jahreswechsel 1968/69. Ihr späterer Mann, den sie auf der Party kennenlernte, ist nicht auf dem Bild. © Privat

In Kassel begann die Liebe eines Ehepaares vor über 50 Jahren in Tanzlokal. HNA-Leser erinnern sich an Diskotheken und die goldene Disko-Ära.