Diskussion in Kassel: Verpackungssteuer beschäftigt erneut Gerichte

Steuer auf To-go-Verpackungen

+ © Archivfoto: Uwe Anspach/dpa Darum geht’s: um eine kommunal erhobene Steuer auf Einmal-, Wegwerf- oder To-go-Verpackungen. Das Foto zeigt McDonalds-Verpackungen, die Anwälte der Stadt Tübingen Ende März 2022 im Verhandlungssaal des Verwaltungsgerichtshofs Mannheim zu Demonstrationszwecken auf ihrem Tisch ausgelegt hatten. Archivfoto: © Archivfoto: Uwe Anspach/dpa

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass Tübingen die Verpackungssteuer auf Einwegverpackungen erheben darf. Vorreiter für die Idee ist die Stadt Kassel, doch hier kippte die Steuer im Sommer 1992.

Kassel – „Tübingen darf die Verpackungssteuer erheben“: So freute sich Oberbürgermeister Boris Palmer am 24. Mai auf Facebook über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Leipzig und erinnerte dabei an die Vorreiterstadt Kassel. „Das ist ein gutes Stück Rechtsgeschichte, denn schon 1994 hat die Stadt Kassel erstmals versucht, der Müllflut durch eine Steuer Herr zu werden.“ Damals habe sich aber McDonald’s mit einer Klage vorm Bundesverfassungsgericht durchgesetzt, postete Palmer. „Dieses Mal hat die Satzung den Segen des Bundesverwaltungsgerichts gefunden.“

Was nicht ganz stimmt, denn das damals noch in Berlin ansässige Bundesverwaltungsgericht hatte im August 1994 auch die Kasseler Verpackungssteuer für zulässig erklärt. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hatte die Berliner damals um die Klarstellung gebeten und 1995 die Steuer ebenfalls bestätigt. Und dennoch kippte drei Jahre später das Bundesverfassungsgericht die Steuer, in dem es sie für verfassungswidrig erklärte und in der Begründung auf die bundesweite Verpackungsverordnung verwies. Die kommunale Festsetzung von Abfallabgaben stehe im Widerspruch zu der auf Kooperation mit den Betrieben setzenden Abfallkompetenz des Bundes. Die Stadt Kassel sei also nicht zuständig. Folge: Kassel musste rund 50 000 Euro, die seit Einführung der Steuer im Juli 1992 eingenommen worden waren, wieder zurückzahlen.

Das sagt die Stadt Kassel: „Bestätigung der kommunalen Kompetenz“ Die Verpackungssteuer der Stadt Tübingen ist vom Bundesverwaltungsgericht im Wesentlichen als rechtmäßig eingestuft worden. Da der Stadt Kassel die Urteilsbegründung noch nicht vorliege, wolle man diese vorerst abwarten und im nächsten Schritt bewerten, sagte ein Stadtsprecher. Das Bundesverwaltungsgericht erachte die Verpackungssteuer als örtliche Verbrauchsteuer im Sinn des Artikels 105 des Grundgesetzes, für deren Einführung die Stadt zuständig gewesen sei. „Die Stadt Kassel sieht – ähnlich wie der Deutsche Städtetag – darin eine wichtige Bestätigung der kommunalen Kompetenz, für weitreichende Abfallvermeidung zu sorgen.“ (aha)

Nach dem kürzlichen Urteil aus Leipzig stellen sich viele Fragen: Darf die Stadt Tübingen jetzt das, was Kassel damals nicht durfte? Sollte Kassel ebenfalls wieder eine Verpackungssteuer einführen? Oder laufen Tübingen und alle nun folgenden Städte ebenfalls Gefahr, dass die Verpackungssteuer durch eine erneute Verfassungsbeschwerde gekippt werden könnte? McDonalds hat zumindest bereits angekündigt, über eine Verfassungsbeschwerde nachzudenken.

Die Erfolgsaussichten werden heute deutlich geringer eingeschätzt. Das macht bereits das Urteil des Leipziger Bundesverwaltungsgerichts klar, das nun durchaus eine kommunale Zuständigkeit sieht. Bei der Verpackungssteuer handele es sich um eine örtliche Verbrauchsteuer, für deren Einführung die Stadt Tübingen zuständig sei, urteilte das Gericht. Bei den zum unmittelbaren Verzehr verkauften Speisen und Getränke sei der örtliche Charakter der Steuer gewahrt. Zudem stehe die kommunale Verpackungssteuer nicht im Widerspruch zum Abfallrecht des Bundes. Sie bezwecke die Vermeidung von Verpackungsabfall im Stadtgebiet, verfolge damit auf lokaler Ebene dasselbe Ziel wie der Unions- und der Bundesgesetzgeber, so das Gericht.

Die Steuersätze Die Kasseler Verpackungssteuer sah bei Einwegverpackungen 40 Pfennig (etwa 20 Cent) pro Dose, 50 Pfennig pro Geschirr und zehn Pfennig für Besteckteile vor. Die 30 Jahre später eingeführte Tübinger Verpackungssteuer hat ein ganz ähnliches System: Sie erhebt von Betrieben pro Einwegverpackung 50 Cent und pro Einwegbesteck 20 Cent. Der Steuersatz pro Einzelmahlzeit ist bisher auf maximal 1,50 Euro begrenzt. (aha)

Das hört sich anders an als das Urteil der Verfassungsrichter 1998 zur Kasseler Verpackungssteuer. Bislang gibt es in Kassel übrigens keine politische Initiative für eine Neuauflage. Die Stadt sieht sich in der Frage der kommunalen Kompetenz bestätigt, will aber die Urteilsbegründung abwarten (siehe oben).

Das Thema könnte also in Kassel wieder auf die Tagesordnung kommen, aber wohl erst in der Amtszeit des neuen grünen Oberbürgermeister Sven Schoeller. Bis vor Kurzem war der Tübinger OB Palmer sein Parteifreund. (Andreas Hermann)