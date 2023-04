DWD mit amtlicher Wetter-Warnung: In Kassel und Region drohen starke Gewitter

Von: Erik Scharf

Die Wetterexperten warnen auch vor Blitzeinschlägen (Symbolbild). © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Deutsche Wetterdienst warnt in Kassel und dem Kreisgebiet am Sonntag vor starken Gewittern.

Kassel – In Kassel könnte es am Nachmittag ungemütlich werden. Die Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) warnen für Stadt und Kreisgebiet am Sonntag (23. April) vor starken Gewittern.

„Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und

Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich“, schreibt der DWD in seiner amtlichen Warnung.

Gewitterwarnung für Kassel auf Stufe 2 von 4

Die Warnung für Stadt Kassel und Kreis Kassel liegt in der Stufe 2 von 4. Dabei sind auch Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 75 km/h und kleinkörniger Hagel möglich. Die Warnung gilt zunächst bis 14.15 Uhr am Sonntag. (esa)

Für Allergiker gilt am Sonntag laut dem DWD in Kassel die höchste Warnstufe.