58,5 Millionen Euro für Straßen, Gleise und Kanäle: Das sind die Baustellen in Kassel

In den Ferien wird es eng

+ © Andreas Fischer Ein Bild mit Symbolcharakter: In Kassel stehen in den nächsten Monaten viele Sanierungen an. Unser Foto zeigt die Baustelle vor dem Rathaus an der Oberen Königsstraße. © Andreas Fischer

So wie vor dem Rathaus rollen demnächst an vielen Stellen in der Stadt Kassel die Bagger an. Es werden 58,5 Millionen Euro bis zum Jahresende für neue Straßen, Gleise, Kanäle und Leitungen investiert.