Rätselhafte Verletzung: Mann hatte auf einmal Schmerzen - Wurde er angeschossen?

Kassel - Einem 35-jährigen Mann aus Gudensberg im nordhessischen Schwalm-Eder-Kreis ist am Samstagabend (01.02.2020) im Stadtteil Bettenhausen in Kassel möglicherweise in ein Gliedmaß geschossen worden. Die Ermittler der Kripo suchen nun nach Zeugen.

Laut Polizeisprecherin Ulrike Schaake hatte der 35-Jährige gegen 20 Uhr vor dem Haus an der Leipziger Straße 37, nahe des Platzes der Deutschen Einheit, neben einem Auto gestanden, als er plötzlich starke Schmerzen im Bereich eines Gliedmaßes verspürte.

Ob Arm oder Bein verletzt wurden, darüber macht die Polizei aus ermittlungstechnischen Gründen keine Angaben. Daraufhin begab er sich in ein Krankenhaus. Die Ärzte könnten nicht ausschließen, dass die Verletzung von einem Schuss stammt.

Warum jemand auf ihn geschossen haben könnte, sei dem Opfer völlig unklar.

Zur Aufklärung der Körperverletzung suchen die Ermittler des K 11 Zeugen, die am Samstagabend (01.02.2020) im Bereich der Leipziger Straße/ Platz der Deutschen Einheit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder andere Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05 61/91 00 bei der Polizei in Kassel.

Insgesamt ist die Kriminalität in Hessen rückläufig. Sie sank im Jahr 2018 erneut, wie aus der Kriminalstatistik der hessischen Polizei hervorgeht. Mit rund 373.000 Straftaten wurden knapp 1 Prozent weniger gezählt als im Vorjahr 2017. Zehn Jahre zuvor, im Jahr 2008, waren noch mehr als 407.000 Straftaten registriert worden. Die Gefahr, in Hessen ein Opfer von Kriminalität zu werden, ist im Jahr 2018 so gering wie seit 40 Jahren nicht mehr, heißt es vom Innenministerium.

Von Ulrike Pflüger-Scherb

