Abseits von Beton und Straßenlärm: Hier kann man sich an heißen Sommertagen in Kassel erfrischen

Von: Tadhg Nagel

Im Sommer wird die Stadt Kassel oft unerträglich heiß. Etwas abseits der breiten Straßen findet man trotzdem immer ein lauschiges Plätzchen

Kassel - Die Temperaturen in der Stadt am Fuß des Herkules könnten dieses Jahr ein Rekordhoch erreichen. Doch egal, ob ein oder zwei Grad mehr, der Sommer wird wahrscheinlich heiß. Auf den ersten Blick wirkt die Stadt mit ihren breiten Straßen und Nachkriegsbauten nicht wie ein idealer Ort für einen schweißtreibenden Sommertag. Man muss jedoch gar nicht so lange suchen, um auch in Kassel einen kühles Flecklein zu finden.

Wasser, Sonne, Eis und Pommes: Freibäder in Kassel

An einem heißen Sommertag gibt es kaum besseres, als mit Familie oder Freunden ins Freibad zu gehen. Kassel bietet gleich drei Schwimmbäder im Freien. Eines findet man im Stadtteil Harleshausen. Näher am Stadtzentrum und direkt an der Fulda liegt das Auebad. Das dritte Bad im Bunde, das Freibad Wilhelmhöhe, wurde 2018 zum besten Bad in Hessen gekürt. Die jeweiligen Öffnungszeiten findet man auf der Website der Stadt Kassel.

Hiroshima-Ufer an der Fulda © IMAGO/S. Ziese

Lustwandeln zu den Sternen und anschließend baden gehen : Karlsaue und Fuldaaue

Vom Stadtzentrum aus kaum wahrzunehmen, aber wenig mehr als ein Steinwurf davon entfernt, erstreckt sich die Karlsaue. Hier kann man auf 1,5 km² den breiten Wegen entlang der Wassergräben folgen oder sich auf verschlungenen Pfaden durchs Gebüsch schlagen. Die saftige Wiesen der ursprünglich barocken Parkanlage laden zum Liegen ein, ob in der Sonne oder im Schatten. Wer vom Spazieren genug hat, findet vor der Orangerie mit etwas Glück einen Eisverkaufswagen.

Im Schloss selbst befinden sich das Planetarium inklusive zugehörigem Museum, dem Astronomisch-Physikalischen Kabinett. Nach der Reise zu den Sternen muss man nur das Flussufer wechseln, um direkt in Kassels Badeparadies zu landen. Die Fuldaaue, die im Rahmen der Bundesgartenschau 1981 erbaut wurde, bietet zahlreiche Möglichkeiten zum Schwimmen und Sonnenbaden.

Entspannen oder Sport treiben: Aktivitäten rund um die Fulda

Am Wasser lässt es sich in der Hitze oft besser aushalten. Ob Rudern, Stand-Up-Paddeln und Schwimmen im Fluss oder Spazieren, Joggen und Radfahren auf den Wegen daneben, die Fulda bietet viel Raum zur Bewegung. Wem das zu anstrengend ist oder wer eine Pause braucht, der kann in eine der vielen Gaststätten entlang des Wassers einkehren.

Der Biergarten „Rondell“ auf dem alten Geschützturm und das Kollektiv Café Kurbad liegen direkt am Fluss und ermöglichen eine erholsame Auszeit in stadtnähe.

Kultur unter Zeltdach oder freiem Himmel: Kulturzelt und Open-Air-Kino

Wenn sich die Sommertage dem Ende zuneigen, ist die Temperatur oft angenehmer. Nachdem tagsüber für das leibliche Wohl gesorgt wurde, kann abends eine Erfrischung für den Geist erfolgen. Im Kulturzelt, das vom 24. Juni bis zum 22. Juli gastiert, geben sich zahlreiche Bands und Musiker aus aller Welt die Ehre.

Von Rock über Jazz bis hin zu Hip-Hop findet man alles was das Herz begehrt. Wer gerne bei einem Film vergnügen möchte, sollte außerdem das Open-Air-Kino nicht verpassen. Zwischen dem 13. Juli und dem 2. September kann man auf dem Gelände des Dock 4 zahllose Spielfilme und Dokumentationen unter freiem Himmel bestaunen.

Abseits der bekannten Wege: zur Ruhe kommen im Bergpark Wilhelmshöhe

Der Bergpark Wilhelmhöhe mit seiner Herkules-Statue ist das bekannteste Wahrzeichen Kassels. Die barocke Anlage aus dem 18. Jahrhundert bietet, neben zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Museen, einen einzigartigen Baum- und Pflanzenreichtum. Zwischen 01. Mai und 03. Oktober kann man außerdem jeden Mittwoch und Sonntag sowie an Feiertagen an den faszinierenden Wasserspielen teilhaben.

In einer sorgfältig geplanten Inszenierung durchströmt das Wasser hierbei verschiedene Stationen. Das Spektakel endet mit einer 52m hohen Wasserfontäne vor dem Schloss. Wer es etwas ruhiger haben möchte, findet abseits der Hauptwege zahllose Nischen im Schatten, die zum Verweilen und Entspannen einladen.

Ein Versteck vor der Hitze: der Weinbergbunker

Wer sich vor der sommerlichen Hitze lieber ganz verstecken möchte, kann in den Untergrund abtauchen. Zumindest für die Dauer einer Führung im Weinbergbunker. Rund ums Jahr beträgt die Temperatur dort 11°C. Die Anlage wurde während des zweiten Weltkriegs in die Kalksteinfelsen unter dem Weinberg gehauen und bot bis zu 10.000 Menschen Schutz.

Heute bietet die Feuerwehr Kassel ein Mal im Monat Führungen durch die Stollen an. Wer das kühle Netzwerk von Gängen betreten möchte, muss sich im Voraus für eine der geplanten Führungen anmelden. Für Gruppen bietet die Feuerwehr nach Absprache zusätzliche Termine an. (Tadhg Nagel)