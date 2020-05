Mit beherztem Schrei vertrieben: Polizei sucht Exhibitionisten in Kassel 

Ein Exhibitionist wird in Kassel gesucht. Er entblößte sich vor zwei Frauen an der Goetheanlage.

Kassel - Ein Exhibitionist wird in Kassel gesucht. Wie die Polizei mitteilt, hat sich unbekannter Mann in der Nacht zum Mittwoch (26.05.2020) an der Kasseler Goetheanlage vor zwei Frauen entblößt. Nachdem eines der Opfer ihn beherzt angeschrien hatte, rannte der Unbekannte davon. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Exhibitionist in Kassel: Er zeigte sich in der Goetheanlage

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.35 Uhr, so berichten die Beamten des Polizeireviers Süd-West. Die beiden Frauen im Alter von 24 und 26 Jahren schilderten den Polizisten, dass sie zu dieser Zeit am Zugang zur Goetheanlage, nahe des Huttenplatzes, gestanden und sich unterhalten hatten. Während des Gesprächs bemerkten sie den unter einer Straßenlaterne stehenden Mann. Als die Frauen sich zu ihm umdrehten, entblößte er sich plötzlich vor ihnen. Nachdem die 24-Jährige den Exhibitionisten laut angeschrien hatte, flüchtete er in Richtung Freiherr-vom-Stein-Straße. Die durch die Opfer alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem unbekannten Täter ein, die allerdings ohne Erfolg verlief.

Polizei in Kassel legt Beschreibung des Exhibitionisten vor

Die Polizei in Kassel legt folgende Beschreibung des Exhibitionisten in der Goetheanlage vor:

19 bis 20 Jahre alt

etwa 1,70 Meter groß



schlank



kurze blonde Haare



trug eine schwarze Jogginghose



einen schwarzen Pullover



Exhibitionist in Kassel: Die Polizei bittet um Mithilfe

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten des für Sexualdelikte zuständigen Kommissariats 12 der Kasseler Kripo. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

Von Jens Döll

