Kassel als Vorbild: Netz feiert Vorher-Nachher-Foto eines historischen Gebäudes

Ein Gebäude in unterschiedlichen Zeiten: Das Foto links zeigt es in den 70er-Jahren, rechts ist das Haus zu sehen, nachdem die ursprüngliche Fassade 2015 wiederhergestellt worden ist.

Kassel wird im Netz aktuell als Vorbild gefeiert. Grund ist die Veränderung eines Gebäudes, über die sich die Nordhessen schon vor drei Jahren gefreut haben dürften.

„Die originale Fassade eines Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert in Kassel, Deutschland, wurde nach seiner Modernisierung in den 1970er-Jahren wieder hergestellt“, schreibt der Nutzer Lviv-Chicago auf Englisch in dem Portal Reddit. Dazu postet er zwei Fotos übereinander: Beide zeigen das Gebäude im Vorderen Westen, in dem heute der Italiener Pinocchio beheimatet ist. Das eine Bild stammt aus den 1970er-Jahren und zeigt das Haus mit weißen und grauen Platten an der Fassade. Das zweite wurde wohl 2015 aufgenommen - kurz nachdem die originale Fassade wiederhergestellt worden ist.

In über 300 Kommentaren diskutieren Menschen aus aller Welt nun über das Kasseler Gebäude. „Nice“, schreibt ein Italiener, andere Städte sollten sich daran mal ein Beispiel nehmen. Aus Österreich kommt der Hinweis, in Wien sehe es teilweise ganz anders aus: Immer wieder verlieren hier historische Gebäude durch Modernisierungen ihre hübschen Fassaden. Einige Nutzer beschweren sich über eine Entstellung von Gebäuden in den 70ern, ein Norweger schreibt: „Die 70er waren ein dunkles Zeitalter“. Andere werfen ein: „Damals galt das als modern, wer weiß, wie hässlich uns Gebäude von heute in 30 Jahren erscheinen.“

Ein Nutzer aus Großbritannien zweifelt an, dass die Architektur im 19. Jahrhundert generell schöner war als in der Gegenwart – es hätten lediglich die schönsten, besten und teuersten Gebäude die Zeit überdauert. Damals hätte man genauso viele hässliche Häuser gebaut wie heute.

Das Gebäude an der Ecke Querallee/Friedrich-Ebert-Straße in Kassel zählt zweifelsfrei zu den schöneren Häusern aus dem 19. Jahrhundert. In den Anfangsjahren war hier das Restaurant „Mikado“ beheimatet, das im japanischen Stil eingerichtet war.

+ Um die Jahrhundertwende zog das Gasthaus "Zum Zentgrafen" in das Gebäude ein. © Archiv

Um die Jahrhundertwende änderte sich das: Das Gasthaus „Zum Zentgrafen“ zog in die Räumlichkeiten und blieb hier bis 1968. In den oberen Stockwerken gab es außerdem einen Hotelbetrieb.

Im zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude durch Bomben beschädigt, abgerissen wurde es aber nicht. Ende der 60er-Jahre verwaiste es zunehmend, sodass 1970 dann doch über einen Abriss diskutiert wurde: Auf dem Gelände sollte ein Supermarkt entstehen, wie die HNA berichtete. Die Entscheidung fiel dann aber zugunsten des Gebäudes und für eine Modernisierung der Fassade. Die grau-weißen Platten, über die sich Reddit-Nutzer heute aufregen, wurden in den 70er-Jahren sogar mit dem Fassadenpreis ausgezeichnet.

1972 ist die Pizzeria Pinocchio in das Gebäude eingezogen – und sie ist bis heute hier zu Hause. Mittlerweile hat man die Platten wieder abgenommen: Der Architekt Meinrad Ladleif aus Kassel hat die ursprüngliche Fassade anhand alter Fotos rekonstruiert. Sie war unter den Platten zwar noch vorhanden, allerdings hatte man sämtliche Zierelemente und Fenstersimse abgeschlagen, bevor die Platten montiert worden waren. Die umfassende Sanierung des Gebäudes konnte dann 2015 fertiggestellt werden.

Hier befindet sich das historische Gebäude