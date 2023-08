Kassel feiert den Sommer: Alle Infos zu den Messe-Open-Airs und Gratiskonzerten in der City

Von: Anna-Laura Weyh

Karten sind noch erhältlich: Der Singer-Songwriter Wincent Weiss spielt am Samstag in Kassel auf dem Messegelände ein Open-Air-Konzert. © Per Schroeter

Die Open-Air-Konzerte auf dem Messegelände starten am Freitag, 18. August. Es folgen das Sola-Festival vor der Orangerie und Gratiskonzerte in der Innenstadt.

Kassel - Der Sommer ist zurück in Kassel. Die Temperaturen nähern sich wieder der 30-Grad-Marke, und auch die Sonne lässt sich ab und an mal blicken. Auch für das bevorstehende Wochenende ist bestes Wetter vorhergesagt – ideal also für die Open-Air-Konzerte am Messegelände, die morgen beginnen. Bis Sonntag gibt es dort Pop- und Rap-Musik. Danach geht es gleich am letzten Augustwochenende weiter mit dem Sola-Festival vor der Orangerie und den kostenlosen Konzerten der HR-Radtour in der Kasseler Innenstadt.

Los geht es am morgigen Freitag an der Messe Kassel mit dem Konzert des Berliner Musiker-Duos SDP. Für den Auftritt der beiden Künstler zur Tour „Ein gutes schlechtes Vorbild“ gibt es keine Karten mehr. Gleich am nächsten Tag kommt der Singer-Songwriter Wincent Weiss nach Kassel. Schon vor der Pandemie war der Künstler zu Gast auf dem Messegelände. Bei seiner Sommer-Tour macht er am Samstag nun erneut Halt in der documenta-Stadt – Karten für das Konzert sind noch verfügbar.

Ayliva, Montez, Wincent Weiss: Großes Star-Aufgebot bei Open-Air-Konzerten in Kassel

Auch für das „Kassel On the Hill“-Festival am Sonntag auf dem Messegelände gibt es noch Tickets. Mit der deutschen Musikerin Ayliva, Rapper Montez und dem Popsänger 1986zig erwarten die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Musik-Programm unter freiem Himmel. Zwar verspricht der Wetterbericht warme Sommerabende, aber der Veranstalter MM Konzerte betont dennoch: „Die Open-Air-Konzerte finden bei jeder Witterung statt.“ Das Organisationsteam rät deshalb, zur Sicherheit Regenkleidung mitzubringen.



Spielt am morgigen Freitag in Kassel: das Berliner Musiker-Duo SDP. © Benjamin Diedering

Auch am letzten August-Wochenende feiert Kassel weiter. Zum einen wird das Sola-Festival wieder Tausende Menschen vor die Orangerie locken: Am Samstag, 26. August, kommt unter anderem der Mitbegründer des Techno, Sven Väth, nach Kassel. Auch DJ Kobosil und der Göttinger Willy Elliot sind als Künstler bei der zweiten Auflage des Elektro-Festivals dabei. Etwa 13 000 Tickets sind bereits verkauft, 1000 gibt es noch. „Wir gehen davon aus, dass die auch bald weg sind“, sagt Adam Cieplak von der Event-Firma AC2B.



Darüber hinaus gibt es im Rahmen der HR-Radtour in Kassel zwei kostenlose Konzerte auf dem Friedrichsplatz. Am Freitagabend, 25. August, können Besucherinnen und Besucher die Band Münchener Freiheit erleben, die mit Hits wie „Tausendmal Du“ oder „Ohne Dich“ bekannt wurde. Am Samstag, 26. August, kommt Singer-Songwriter Michael Schulte („You Let Me Walk Alone“) nach Kassel. Der Veranstalter rechnet mit 13 000 Menschen.

Fragen und Antworten zu den Open-Air-Konzerte am Wochenende auf dem Messegelände

Die Open-Air-Konzerte auf dem Messegelände starten morgen mit dem Musiker-Duo SDP. Am gesamten Wochenende erwarten die Besucherinnen und Besucher Live-Musik verschiedener Stilrichtungen. Aber wann geht es eigentlich los? Und was dürfen die Gäste mitbringen? Fragen und Antworten dazu.

Open-Air-Konzerte in Kassel: Gibt es noch Tickets?

Es gibt für das Open-Air-Konzert des deutschen Singer-Songwriters Wincent Weiss am Samstag, 19. August, sowie für das „Kassel on the Hill“-Festival mit Ayliva, Montez und 1986zig am Sonntag, 20. August, noch Karten zu kaufen. Ein Ticket kostet jeweils für beide Konzerte um die 55 Euro.

Karten können an der Abendkasse sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen gekauft werden, unter anderem in den HNA-Geschäftsstellen im Presse- und Druckzentrum, Frankfurter Straße 168 (Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag: 9-16.30 Uhr, Freitag: 9-13 Uhr), oder in der Kurfürsten-Galerie, Mauerstraße 11 (Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 9-17 Uhr, Samstag: 9-14 Uhr). Das Open-Air-Konzert des Berliner Musiker-Duos SDP am Freitag, 18. August, ist bereits ausverkauft.

Open-Air-Konzerte in Kassel: Wann geht es los?

Am Freitag, 18. August, beginnt der Einlass zum SDP-Konzert um 17.30 Uhr. Ab 19.45 Uhr spielt der Support Green, ab etwa 20.30 Uhr spielt dann SDP. Einlass für das Konzert von Wincent Weiss ist am Samstag, 19. August, ab 18 Uhr. Der Sänger Myle als Support spielt ab 19.30 Uhr, ab 20.15 Uhr steht Wincent Weiss dann selbst auf der Bühne.

Für das „Kassel On the Hill“-Festival am Sonntag, 20. August, beginnt der Einlass bereits um 16.30 Uhr. Von 18 bis 18.30 Uhr spielt dann 1986zig, von 19 bis 20 Uhr Montez und ab 20.30 Uhr steht Ayliva auf der Bühne. Die Abendkasse öffnet jeweils zur Einlasszeit.

Wie komme ich zum Messegelände in Kassel?

Der Veranstalter MM Konzerte empfiehlt die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Anreise zu den Open-Air-Konzerten. Um zum Kasseler Messegelände zu gelangen, können Besucherinnen und Besucher die Buslinie 12 nehmen, die vom Auestadion bis zur Haltestelle Messehallen fährt. Die Haltestelle Auestadion ist von der Innenstadt mit den Tramlinien 5 und 6 erreichbar.

Auskunft über die genauen Fahrpläne gibt es online unter kvg.de oder in der NVV-App. Darüber hinaus stehen auch kostenfreie Parkplätze auf dem Messegelände sowie in der näheren Umgebung zur Verfügung. Durch die Baustelle und Sperrung der Autobahn 49 rund um Kassel könne es zu einer verlängerten Anreisezeit kommen, warnt der Veranstalter.

Gilt meine Konzertkarte auch als Ticket für den ÖPNV?

Für das Konzert am Freitag von SDP und am Samstag von Wincent Weiss gilt die Eintrittskarte als Ticket für Bus und Bahn zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn und zwei Stunden nach Veranstaltungsende im Raum Kassel, teilt eine Mitarbeiterin von MM Konzerte mit. Am Sonntag berechtigt das Ticket zum „Kassel On the Hill“-Festival jedoch nicht zum Bus- und Bahnfahren.

Open-Air-Konzerte in Kassel: Was passiert, wenn es regnet?

„Die Open-Air-Konzerte finden bei jeder Witterung statt“, teilt der Veranstalter mit. Aus Rücksichtnahme auf andere Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher bittet das Team darum, auf Regenschirme zu verzichten. Stattdessen sollen die Menschen entsprechende Regenkleidung als Schutz mitbringen.

Was darf ich nicht mit auf das Messegelände nehmen?

Das Mitbringen von Getränken, Speisen, Glasbehältern sowie Dosen, Stockschirmen, Tonbandgeräten und Film- und Videokameras ist nicht gestattet. Auch sperrige Gegenstände wie Fahnen oder Ähnliches, Kühltaschen sowie pyrotechnische Gegenstände, Fackeln, Wunderkerzen und Waffen dürfen nicht mit auf das Gelände gebracht werden. Auch Tiere dürfen nicht auf das Konzertgelände, teilt der Veranstalter mit.

Darf ich Fotos machen?

Ton-, Film- und Videoaufnahmen sind – auch für den privaten Gebrauch – nicht erlaubt, so der Veranstalter.

Dürfen auch Kinder und Jugendliche zu den Konzerten gehen?

Bei den Open-Air-Konzerten auf dem Messegelände gelten die gesetzlichen Altersbestimmungen laut Jugendschutzgesetz. Somit ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten (oder ein „Muttizettel“) notwendig. Zudem weist der Veranstalter darauf hin, dass bei den Konzerten gegebenenfalls Schallpegel erreicht werden, die die Gesundheit insbesondere von Kindern gefährden können. (Anna-Laura Weyh)