Trickdiebe stehlen Ersparnisse von Seniorin: Als Polizisten ausgegeben

Kassel - Zwei Trickdiebe, die sich als Polizei-Beamte ausgaben, gelangten am Montagnachmittag in der Südstadt in Kassel in die Wohnung einer hochbetagten Seniorin und stahlen ihre Ersparnisse. Die Täter trugen dabei sogar dunkelblaue Overalls mit glänzenden Applikationen, die offenbar den Eindruck einer Uniform vermitteln sollten, teilt Polizeisprecherin Ulrike Schaake mit.

Trickdiebe geben sich in Kassel als Polizisten aus und stehlen Seniorin Geld

Die in der Heinrich-Heine-Straße nahe der Menzelstraße in Kassel wohnende Seniorin war gegen 15.30 Uhr nach Hause gekommen. Vor dem Mehrfamilienhaus sprachen die beiden vermeintlichen Polizisten sie an und erklärten, dass bei ihr eingebrochen worden sei. Sie zeigten der Frau ein Mäppchen, in dem sich ein Dienstausweis der Polizei befand.

Weiter erklärten sie, die Einbrecher seien mit einem falschen Schlüssel in die Wohnung gelangt. Die verängstigte Seniorin schöpfte zunächst keinen Verdacht und ging mit beiden in ihre Wohnung. Dort durchsuchten die Männer akribisch sämtliche Räume und verließen anschließend das Haus mit der Erklärung, dass später noch Kollegen der Spurensicherung kommen werden. Die Seniorin stellte kurz darauf das Fehlen eines vierstelligen Geldbetrags fest.

Kassel: Falsche Beamte der Polizei stehlen vierstelligen Geld-Betrag von Seniorin

Beschreibung: Beide Täter sind 1,65 bis 1,75 Meter groß, schlank, dunkle Haare, Drei-Tage-Bärte, sprachen Deutsch mit ausländischem Akzent.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich des Tatorts in Kassel beobachtet haben oder den Ermittlern Hinweise auf die Täter geben können, sollen sich unter Tel.: 0561/9100 bei der Polizei Nordhessen melden.

